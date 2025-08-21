Ni por el color ni por tu sangre: una experta revela qué es lo que atrae a los mosquitos de las personas

Lo que atrae a los mosquitos de las personas, no es color o el olor de tu sangre, sino otro factor que quizás nunca hubieras imaginado. Es importante aprovechar al máximo determinados detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que hasta la fecha nunca hubiéramos ni imaginado. Sin duda alguna, los mosquitos son una plaga que cada vez llega más de una forma que hasta la fecha no pensábamos.

Evitar las picaduras de los mosquitos es algo que podemos empezar a alejarnos. La teoría de que hay algunas personas que son más o menos atractivas para los mosquitos, es cierta, hay algo que atrae los mosquitos más que cualquier otra cosa.

Ni por tu sangre ni por el color

Los mosquitos no pican todos, sólo lo hacen las hembras que son las encargadas de ir en busca de una serie de elementos que quizás hasta la fecha nos puede sorprender. Es una especie que se guía por unos elementos que harán que sus crías se alimenten de la mejor forma posible.

En esencia lo que buscan los mosquitos es ese alimento que quizás puede acabar siendo lo que haga que estén más pendientes de estos pequeños detalles que serán esenciales. Los mosquitos no paran de picar y lo hacen en busca de un alimento que debe cumplir con unas condiciones.

Esta plaga puede acabar siendo una de las más terribles de los últimos tiempos.

Es importante saber qué dicen los expertos que saben perfectamente que atrae a los mosquitos. Siendo una forma para poder evitarlos de la mejor manera posible.

Esto es lo que atrae a los mosquitos de las personas

Los expertos han detallado qué es lo que atrae a los mosquitos de las personas. Los mosquitos tienen los días a las horas contados, si sabemos qué es lo que los atrae.

Los expertos de mosquiteras baratas nos explican en su blog que hay algunos elementos que acaban atrayendo a los mosquitos de forma irremediable:

Dióxido de carbono (CO₂): Los mosquitos detectan el CO₂ que exhalamos al respirar. Cuanto más alto sea el nivel de actividad física, más CO₂ se emite, lo que los atrae aún más.

Ácido láctico: Producido durante el ejercicio y el sudor, este compuesto es una señal clara para los mosquitos.

Olor corporal: Las bacterias presentes en la piel producen olores que resultan muy atractivos para ciertas especies de mosquitos.

Perfumes y lociones: Los aromas florales o frutales pueden imitar olores naturales que los mosquitos asocian con fuentes de alimento.

Para eliminar los mosquitos de nuestra casa, siguiendo con la misma explicación, hay algunos elementos que nos ayudarán a eliminar esta plaga, de esta manera conseguiremos eliminarlos de forma permanente:

Evita el agua estancada: Los mosquitos necesitan agua para reproducirse. Asegúrate de vaciar recipientes como macetas, bebederos para mascotas, neumáticos y cubos.

Limpia canaletas y desagües: Estos lugares suelen acumular agua, convirtiéndose en criaderos ideales.

Mosquiteras en ventanas y puertas: Estas mallas evitan que los mosquitos entren en el hogar. Mientras que las mosquiteras plisadas o balconeras te pueden servir en puertas de paso, las mosquiteras fijas son ideales para ventanas de difícil acceso.

Cortinas o ventiladores: Los mosquitos son malos voladores, por lo que el uso de ventiladores y cortinas ligeras con mucho movimiento puede dificultar su movilidad dentro de casa.

Controla los olores en casa. Plantas repelentes: Cultivar citronela, albahaca o lavanda puede ayudar a enmascarar los olores que atraen a los mosquitos.

Velas y difusores: Las velas de citronela y los aceites esenciales de eucalipto pueden mantener a los mosquitos alejados.

Iluminación adecuada: Los mosquitos suelen sentirse atraídos por ciertas luces, como las de tono cálido. Opta por luces LED de espectro frío, que son menos atractivas para ellos.

De esta forma podrás eliminar los mosquitos de tu casa y evitar que te piquen, seas como seas, es la manera más efectiva de conseguirlo.