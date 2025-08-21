Programa completo de las fiestas de Alcalá de Henares 2025: todas las actividades y eventos

Las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares vuelven un verano más y ya se nota en el ambiente. A finales de agosto la ciudad se transforma: el centro se llena de vecinos y de visitantes desde varios puntos de Madrid, los bares sacan más mesas a la calle y las peñas ponen la música que acompaña cada paso. Es la cita grande del calendario alcalaíno, que llega cuando el mes de agosto empieza a despedirse y que siempre sirve de reencuentro tras las vacaciones.

No hablamos de una fiesta cualquiera. Su origen se remonta nada menos que al siglo XII, cuando Alcalá celebraba ferias de ganado y mercados agrícolas. Con el tiempo cambiaron las celebraciones y en la actualidad, tenemos por delante, nueve días de actividades, con teatro, conciertos, deporte y propuestas para los más pequeños. El Recinto Ferial de la Isla del Colegio concentra buena parte del bullicio, aunque lo cierto es que cada plaza y cada calle del casco histórico tiene algo que ofrece. Y si algo distingue a estas fiestas es la mezcla entre lo nuevo y lo de siempre. Este año la Comparsa de Gigantes y Cabezudos cumple 500 años y volverá a desfilar como lo ha hecho generación tras generación. En la Plaza de Cervantes seguirán los bailes de siempre, mientras que la Huerta del Obispo acogerá otra edición de los Conciertos de la Muralla, un ciclo que ya es imprescindible en el verano madrileño y que trae a Alcalá a artistas de primera fila como Rosario o Camilo, más allá de los días de las fiestas.

Programa de las Fiestas de Alcalá de Henares 2025

Durante nueve días, la ciudad ofrece cerca de 300 actividades que se reparten desde la mañana hasta la madrugada. El pistoletazo de salida será el sábado 23 de agosto, con el pregón desde el balcón del Ayuntamiento, precedido por el desfile de peñas y la colocación del estandarte. Esa misma noche arrancarán los conciertos con Marta Santos y Antonio José en la Huerta del Obispo, además de actuaciones en la Plaza de Cervantes y fiestas organizadas por las peñas en el Recinto Ferial.

El domingo 24 destacan el tradicional pasacalles de Gigantes y Cabezudos, concursos infantiles, vermuts solidarios y espectáculos en distintos barrios. La jornada culminará con la zarzuela en el Parque de Sementales y el baile popular en la Plaza de Cervantes.

El lunes 25 y martes 26 serán días marcados por la participación vecinal: juegos infantiles en el Parque O’Donnell, gymkhanas, espectáculos de magia, campeonatos deportivos y pasacalles que llenarán las calles de ritmo. No faltarán las fiestas de la espuma, muy esperadas por los más pequeños, y las visitas culturales bajo el programa “Patrimonio a la luz de la luna”.

El miércoles 27 se celebrará el Día del Niño, con descuentos en las atracciones del recinto ferial. También habrá visitas guiadas por el casco histórico y actividades gratuitas en espacios patrimoniales de la ciudad, como Complutum o la Casa de Hippolytus.

El jueves 28 será una de las jornadas más intensas, con Rosario y Los Manolos como protagonistas en los Conciertos de la Muralla, además de charangas, espectáculos y actividades familiares.

El viernes 29 tomará fuerza el Muralla Camp, con Ojete Calor, Ladilla Rusa, OBK y King África, mientras que el sábado 30 será el turno de Los Secretos, seguidos de la Fiesta DABUTI. Para cerrar el ciclo de agosto, el domingo 31 habrá pasacalles, teatro y los tradicionales fuegos artificiales que despedirán las ferias.

Conciertos de la Muralla 2025

El escenario de la Huerta del Obispo volverá a ser uno de los puntos más concurridos. Este espacio, dentro del Palacio Arzobispal y bajo sus murallas centenarias, ofrece un marco único para los espectáculos musicales. El cartel de este año incluye nombres de primer nivel que van más allá del fin de las fiestas el 31 de agosto:

23 de agosto – Marta Santos + Antonio José.

– Marta Santos + Antonio José. 28 de agosto – Rosario + Los Manolos.

– Rosario + Los Manolos. 29 de agosto – Muralla Camp: Ojete Calor, Ladilla Rusa, OBK, King África y Bingo Party.

– Muralla Camp: Ojete Calor, Ladilla Rusa, OBK, King África y Bingo Party. 30 de agosto – Fernandisco + Los Secretos + Fiesta DABUTI.

– Fernandisco + Los Secretos + Fiesta DABUTI. 5 de septiembre – Ara Malikian.

– Ara Malikian. 7 de septiembre – God Save The Queen.

– God Save The Queen. 12-13 de septiembre – Muralla Indie con Iván Ferreiro, Siloé, Niña Polaca, entre otros.

– Muralla Indie con Iván Ferreiro, Siloé, Niña Polaca, entre otros. 19 de septiembre – Camilo.

– Camilo. 20 de septiembre – Muralla Urbana: Rels B, Camin y otros artistas urbanos.

Las entradas ya están a la venta a través de la web oficial de Los Conciertos de la Muralla.

La Comparsa de Gigantes y Cabezudos

Pocas ciudades pueden presumir de una tradición tan longeva como la de Alcalá con sus gigantes. Documentados desde antes de 1525, estos personajes han acompañado durante siglos las celebraciones populares. En 2025 se cumplen 500 años de historia y la ciudad lo celebrará con una concentración especial el 16 de junio, en la que participarán comparsas de toda España.

Durante las fiestas de agosto, los gigantes y cabezudos recorrerán de nuevo el casco histórico, acompañados por la expectación de cientos de familias. Para muchos niños, este desfile es uno de los recuerdos más entrañables de las Ferias.

Teatro y cultura en las Ferias

El Teatro Salón Cervantes vuelve a convertirse en un referente cultural en estas fechas. Habrá representaciones diarias con compañías nacionales e internacionales, que van desde adaptaciones clásicas como La Lazarilla hasta espectáculos de humor y danza contemporánea.

Por último, se han programado exposiciones en distintos espacios de la ciudad, como la muestra 500 años de Gigantes en la Capilla del Oidor, la exposición fotográfica de Natalia Garcés en Santa María la Rica o el ciclo PHotoEspaña con la muestra Afterwork.