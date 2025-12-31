Desde el gimnasio hasta la mascota: las 5 claves fiscales que aliviarán el bolsillo andaluz en 2026

Andalucía arranca 2026 con cinco nuevas rebajas fiscales que ofrecerán alivio directo al bolsillo de los ciudadanos, con un ahorro global estimado en 61,3 millones de euros solo por estas medidas puntuales, tal y como confirman a OKDIARIO Andalucía fuentes del Ejecutivo andaluz. Entre ellas figuran deducciones por gastos deportivos, veterinarios, personas celíacas, nacimiento de hijos y alquiler de vivienda habitual. Se suman, además, a un proceso continuado de bajada de impuestos iniciado por el Gobierno de Juanma Moreno desde 2019 que ha generado importantes ventajas fiscales para familias, jóvenes y contribuyentes en general.

Las nuevas deducciones entrarán en vigor el próximo 1 de enero y podrán aplicarse ya en la Declaración de la Renta de 2025. El Ejecutivo andaluz defiende que estas medidas proporcionan un alivio real en un contexto de inflación y crisis de acceso a la vivienda, especialmente para los sectores más vulnerables de la población.

Ahorro por actividad física

La primera de estas rebajas es la deducción por gastos asociados a la práctica deportiva, comúnmente conocida como el «descuento del gimnasio». Se trata de una deducción del 15% sobre gastos en gimnasios, centros deportivos y entidades similares, con un límite de 100 euros por contribuyente al año y sin límite de renta. La Junta estima que unos 785.000 andaluces podrán beneficiarse de este incentivo, con un ahorro total cercano a 36 millones de euros en conjunto. Además de aliviar el coste, esta medida busca fomentar una vida más activa y saludable frente al sedentarismo.

Gastos veterinarios

Andalucía también ha instaurado una deducción del 30% por gastos veterinarios asociados a la adquisición o adopción de mascotas, con un límite de 100 euros en el primer año de convivencia. Esta deducción se amplía hasta tres años en caso de adopción y sin límite temporal para perros guía o animales de acompañamiento terapéutico que apoyan a personas con determinadas condiciones de salud o víctimas de violencia de género. Está dirigida a contribuyentes con rentas individuales de hasta 80.000 euros o 100.000 en conjunto, y se calcula que beneficiará a unos 182.000 andaluces con un ahorro aproximado de 11 millones de euros.

Deducción para celíacos y sus familias

Una de las novedades más reclamadas por colectivos sociales es la deducción para personas con enfermedad celíaca o cuyos hijos la padezcan. A partir de enero, los contribuyentes podrán aplicar una deducción de 100 euros destinada a compensar el sobrecoste que supone la compra de alimentos sin gluten, que pueden costar hasta un 153% más que sus equivalentes con gluten. En Andalucía hay cerca de 40.000 personas celíacas, y se prevé un ahorro total de 3,7 millones de euros gracias a esta medida.

Ayuda por nacimiento, adopción o acogida

La deducción por nacimiento, adopción o acogida de hijos se mantiene y, además, se elimina el límite de renta para poder aplicarla. Esto significa que cualquier familia andaluza, independientemente de sus ingresos, podrá beneficiarse. La cuantía es de 200 euros por hijo (o 400 euros para quienes vivan en municipios catalogados como zona de riesgo de despoblación), y se calcula que esta ayuda beneficiará a unos 13.100 nuevos progenitores, con un impacto de 2,6 millones de euros.

Alquiler de vivienda habitual ampliado

La deducción por alquiler de vivienda habitual se refuerza especialmente para colectivos específicos: jóvenes menores de 35 años, mayores de 65 y víctimas de violencia doméstica o de terrorismo podrán deducir hasta 15% de los pagos de alquiler anual hasta un máximo de 1.200 euros. Para personas con discapacidad, el límite sube a 1.500 euros. Esta deducción no será aplicable a quienes superen 25.000 euros de renta en tributación individual o 30.000 en conjunto. Se estima que unos 35.000 beneficiarios podrán beneficiarse de esta ampliación, con un ahorro global de alrededor de 8 millones de euros.

Senda continuada de bajadas de impuestos

Estos cinco incentivos se suman a la política fiscal que el Gobierno andaluz ha impulsado desde 2019: rebajas del IRPF, del Impuesto sobre el Patrimonio, de Sucesiones y Donaciones, de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, de determinados tributos sobre vehículos y del impuesto sobre el juego. Gracias a ello, Andalucía ha pasado de ser considerada un «infierno fiscal» a situarse como la segunda comunidad con menor presión tributaria solo por detrás de Madrid.

La consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, sostiene que esta política ha convertido a Andalucía en un lugar más atractivo para vivir, trabajar e invertir. A pesar de que la reducción de impuestos implica dejar de ingresar mil millones de euros anuales, la Junta asegura que esta pérdida se compensa por un aumento de contribuyentes (unos 800.000 más desde 2018) y una mayor recaudación derivada del crecimiento del empleo, del consumo y de la actividad económica.