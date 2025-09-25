Tercera rebaja fiscal de Moreno en 3 días: jóvenes y mayores se deducirán 1.200 euros por el alquiler

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves que la séptima bajada de impuestos de su Gobierno incluirá también deducciones por alquiler de vivienda habitual para jóvenes, mayores de 65 años y personas vulnerables o con discapacidad.

Moreno ha ofrecido los detalles de una nueva batería de medidas que se suman a las ya anunciadas esta semana (deducciones por gastos veterinarios de animales de compañía y por la práctica deportiva y cuotas de gimnasio).

Durante su intervención en el Parlamento andaluz, el presidente ha explicado que en 2026 entrará en vigor una ampliación de las deducciones ya existentes por alquiler de vivienda habitual: hasta 1.200 euros al año para jóvenes menores de 35 años, personas mayores de 65, víctimas de violencia de género y de terrorismo. El límite hoy vigente es de 900 euros, por lo que el tope en estos casos se incrementa en 300 euros.

«Hoy damos un paso más con esta mejora de las deducciones por alquiler. Cuando llegamos al Gobierno andaluz, lo que había era una deducción de 500 euros para alquiler para menores de 35 años que cobrasen hasta 19.000 euros», ha recordado Moreno.

La rebaja fiscal en materia de vivienda también incluye una deducción de hasta 1.500 euros al año para personas con discapacidad. El límite actual para poder desgravar en la declaración de la renta es de 1.000 euros.

Además, el umbral de renta para acogerse a estas rebajas fiscales sube de 19.000 a 25.000 euros en tributación individual.

🔴 El acceso de los andaluces a una vivienda asequible es una prioridad para #Andalucía: Ampliamos a 1.200€ la deducción por alquiler para menores de 35 años que ganen hasta 25.000€ al año. También para mayores de 65 años y víctimas de violencia de género o terrorismo. pic.twitter.com/F9IaH52TGW — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) September 25, 2025

La estimación de la Junta es que esta medida alcance a 35.000 beneficiarios y suponga un ahorro adicional de 8 millones de euros en alquileres, que se sumarán a los 18 millones que ya se ahorran los andaluces con las deducciones actualmente en vigor.

Estas rebajas fiscales se incorporarán al Presupuesto de 2026 y se aplicarán a la declaración de la renta relativa al ejercicio 2025. Forman parte de la séptima bajada fiscal del Gobierno de Juanma Moreno desde 2019, que ya deja un ahorro cercano a los 1.000 millones de euros al año para los andaluces.

El paquete de medidas incluye también deducciones vinculadas a animales de compañía: el 30% de los gastos veterinarios con un límite de 100 euros durante el primer año, ampliado a tres años si el animal es adoptado, y durante toda la vida del animal si es un perro guía o de asistencia.

Además, los andaluces contarán con una deducción del 15% y un límite de 100 euros en gimnasios, centros y clubes deportivos, federaciones y otras entidades dedicadas a la práctica deportiva, sin límite de renta y aplicable tanto a adultos como a menores.