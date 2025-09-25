La Junta anuncia otra deducción fiscal para los andaluces: hasta 100 € por gastos de deporte y gimnasio

Tras la rebaja fiscal anunciada para los dueños de mascotas, la Junta de Andalucía trabaja ahora en una nueva deducción en la declaración de la Renta de 2025: los contribuyentes podrán desgravar hasta 100 euros por las cuotas de gimnasios, centros y clubes deportivos, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha apuntado que la Junta calcula unos 785.000 beneficiarios y un ahorro agregado de 36 millones de euros.

«No cabe duda de que el ejercicio físico y el deporte son herramientas fundamentales para mantener y mejorar la salud física y mental», ha señalado la consejera. «Y además, la actividad física tiene igualmente un impacto positivo sobre la salud pública, especialmente en la prevención y tratamiento de enfermedades como las cardiopatías, el cáncer, la diabetes tipo II o las enfermedades mentales», ha recalcado.

La deducción, del 15% y con un tope de 100 euros por contribuyente, cubrirá cuotas de gimnasios, centros y clubes deportivos, federaciones u otras entidades dedicadas a la práctica deportiva. «La cuota del gimnasio, para que nos entendamos», ha resumido la consejera.

La rebaja fiscal se incorporará en el Presupuesto de la comunidad para 2026. Entrará en vigor con efectos desde el 1 de enero de 2025 y podrán aplicársela todos los declarantes que residan en Andalucía, con independencia del nivel de renta.

Ya van 7️⃣ bajadas de impuestos del Gobierno de @AndaluciaJunta ⏩️ 1.000 millones al año, gracias a las sucesivas bajadas desde 2019. 💪🏻 Ahora, los andaluces podrán deducirse 100 euros por la práctica deportiva en gimnasios, clubes o centros deportivos. pic.twitter.com/oVoDQeBwNp — Consejería de Economía, Hacienda y Fondos UE 🇪🇺 (@EconoHaciendAND) September 24, 2025

La consejera ha recordado que las rebajas fiscales adoptadas por el Gobierno andaluz desde 2019 suponen un ahorro para las familias de la comunidad de casi 1.000 millones de euros al año.

Séptima bajada de impuestos

Esta deducción llega un día después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciara un paquete de rebajas fiscales en gastos veterinarios de animales de compañía: hasta 100 euros el primer año para nuevas mascotas, tres años si es adopción y durante toda la vida del animal en el caso de los perros guías y otros animales de acompañamiento terapéutico. Ambas medidas forman parte de la séptima bajada de impuestos impulsada por el Gobierno de Moreno desde 2019.

En este sentido, Carolina España ha recordado que la Junta ha rebajado todos los impuestos sobre los que tiene capacidad normativa: IRPF, Patrimonio, Transmisiones y AJD, y Sucesiones y Donaciones.

«Andalucía era un infierno fiscal» y ahora es la segunda comunidad autónoma con menor presión tributaria, ha celebrado la consejera. Además de bajar impuestos, que «funciona», Carolina España ha subrayado que la Junta está eliminando burocracia, simplificando trámites administrativos, ayudando a las empresas a abrir mercados y atrayendo inversión extranjera, un conjunto de medidas que «está activando la economía»: «Tenemos más contribuyentes y por eso seguimos aumentando la recaudación».