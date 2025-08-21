Incendios en España, en directo | Avance del fuego en Castilla y León, Extremadura y Galicia

Los incendios forestales en España han quemado ya más de 350.000 hectáreas sólo en en las últimas dos semanas, tal y como indican desde el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales y, aunque la bajada de las temperaturas y la llegada de fuertes lluvias está aliviando la situación, todavía permanecen activos 40 incendios, de los cuales la mayoría se concentran en las comunidades autónomas de Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura.

Tal ha sido la magnitud de los incendios en España que Copernicus ha elegido como imagen del día una instantánea tomada por el satélite Sentinel-2 en la que se aprecian intensas columnas de humo provocadas por los incendios en la provincia de Orense, en Galicia.

Incendios en España, en directo

Los incendios en España han obligado también a cortar algunas carreteras, la mayoría en Castilla y León, y también ha paralizado durante días el tráfico ferroviario entre Madrid y Galicia, un servicio que se restableció este miércoles.

Incendios en Castilla y León

En estos momentos hay activos 27 incendios en Castilla y León de los cuales ocho están catalogados como nivel 2 de gravedad. Se trata de los fuegos de Fasgar, Anllares del Sil, Llamas de Cabrera, Barniedo de la Reina, Caín de Valdeón, Gestoso, en la provincia de León, el de Cardaño de Arriba en Palencia y Porto, en Zamora.

Si bien, la bajada de las temperaturas y el aumento de la humedad en la zona de León ha ayudado a controlar las llamas y ha permitido que algunos de los vecinos hayan vuelto a sus casas.

Preocupa la situación del incendio de Barniedo de la Reina, cuyas llamas se han extendido hasta el Parque Nacional de Picos de Europa. Este incendio continúa activo y todavía no está controlado, siendo el viento uno de los principales problemas para los servicios de emergencia que luchan contra las llamas.

Incendios en Extremadura

En Extremadura sigue preocupando el incendio de Jarilla, que lleva más de una semana activo y que ya ha acabado con más de 16.000 hectáreas. En esta zona también preocupan las rachas de viento, que están complicando las tareas de extinción y están avivando las llamas haciendo que el fuego se extienda en dirección al Jerte y Tornavacas.

Incendios en Galicia

Toda Galicia sigue pendiente de los incendios que afectan a la provincia de Orense, donde aún quedan siete fuegos activos. Preocupa especialmente la situación en Larouco, donde el fuego -que ya es el mayor de todos los declarados en la comunidad autónoma desde que hay registros- sigue descontrolado.

Incendios en Asturias

En estos momentos siguen activos cinco incendios en Asturias y preocupa especialmente el de Degaña, cuyas llamas proceden del fuego originado en la provincia de León.