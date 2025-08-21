Vecinos de Canalejas: «Empezamos a combatir el incendio nosotros porque los brigadistas estaban en otros»

OKDIARIO ha viajado hasta el municipio de Canalejas, perteneciente al municipio de Almanza, en la comarca Tierra de Sahagún, en León, que ha calcinado más de 6.000 hectáreas. Allí ha escuchado de vecinos que muchos de ellos tuvieron que sofocar las llamas en un primer momento, y que los bomberos y brigadistas estaban luchando contra otros devastadores incendios en la provincia.

Steven Rojo relata que fueron los propios vecinos de Canalejas quienes tuvieron combatir las llamas del incendio en un primer momento porque «los brigadistas y bomberos estaban ocupados en otros incendios». «Empezamos a combatirlo la gente del pueblo, los que estábamos aquí y luego, gracias a Dios, se extendió rápido la noticia y acudió mucha gente de los pueblos de los alrededores, a los que hay que agradecerles de todo corazón su ayuda».

Añade Steven Rojo que luego empezaron a llegar helicópteros: «Pudimos sofocar el incendio porque llegaron medios aéreos bastante rápido, que fueron los primeros en llegar. Nosotros controlamos esta zona, pero, por desgracia, hacía mucho viento y se extendió hacia la parte de arriba».

Cuenta también este vecino de Canalejas que evacuaron a gente. «Muchos no nos dimos por aludidos; sí que sacamos a los niños y a las personas mayores, pero la gente capaz que nos quedamos a sofocar el fuego como pudimos. Con bates, azadas, mochilas de fumigar las huertas, cubos…».

Otra vecina de Canalejas, Alexandra Hurtado, relata a OKDIARIO que pasó «mucho miedo». «Veíamos que el fuego se acercaba. Lo vimos en una zona que estaba muy cerca de las casas. Y al final tienes mucho miedo de que entre y se lleve las casas por delante. Aparte de las personas, claro, lo que más nos importaba».

Alexandra Hurtado cuenta también que pasó mucho miedo en la evacuación del pueblo. «Yo fui corriendo hacia mi casa. Vi a vecinas, a personas mayores… Les dije que subieran a mi coche mientras subía a mi casa para llevarme a mi familia, porque no todos tenemos coche en el pueblo». «Mi abuelo tiene 98 años y mientras lo preparaban para llevármelo bajé a varias vecinas. Luego volví a subir para por si quedaba gente sin posibilidades de evacuación».

Ahora los vecinos de Canalejas han podido volver a sus casas, con el corazón lleno de dolor por todo lo que se ha llevado el fuego. Por llevarse, hasta se ha llevado el nombre del pueblo: las llamas han borrado por completo la señal de tráfico a la entrada del municipio con su nombre…