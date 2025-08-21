El robo de una bandera de Independiente de Avenalleda por parte de ultras de Universidad de Chile fue el detonante que provocó la batalla campal la noche de este miércoles en Argentina que dejó más de 200 heridos, un mínimo de 10 de gravedad y uno de ellos en estado crítico, y más de 100 detenidos, según informa el canal TyC Sports.

«El conflicto se produjo porque la hinchada chilena robó una bandera del rival, la cual estaba muy cerca de la suya. Esa situación desencadenó los actos violentos entre los barrabravas de ambos equipos», detallaron. «Si bien el speaker del estadio ordenó a los aficionados visitantes que abandonasen la grada para evitar posibles sanciones, los violentos hinchas de la U no se marcharon y comenzaron a arrojar objetos contra los ultras de Independiente, quienes tuvieron que dejar la tribuna e, incluso, algunos resultaron gravemente heridos», explicaron. Y es que volaron butacas, botellas, bengalas, piedras e incluso inodoros que habían sido arrancados de los baños.

Tras ello, los miles de aficionados de Universidad de Chile fueron desalojados por la Policía, pero los agentes no pudieron detener la pelea multitudinaria al verse totalmente desbordados por el caos. Una vez que la grada quedó prácticamente desalojada, los barrabravas de Independiente comenzaron a atacar a los aficionados chilenos, dejando imágenes dramáticas.

Un futbolista de Independiente: «Todavía no creo lo que vi hoy»

Felipe Loyola, mediocentro de Independiente de Avellaneda y de la selección chilena, lamentó lo ocurrido y cargó contra los servicios de seguridad en el Estadio Libertadores de América. «Lamentable situación, es una pena todo lo que sucedió hoy. No puede tolerarse este nivel de violencia, me siento destrozado, la seguridad policial no sé dónde estaba», denunció el futbolista a través de las redes sociales.

«Una pena gigante, todavía no creo lo que vi hoy. Esto no es el fútbol, el deporte no es violencia», agregó Loyola sobre la lamentable imagen que dejó este partido de la Copa Sudamericana, y que se aleja mucho del espíritu deportivo.