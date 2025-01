Javi Poves, que concedió recientemente una polémica entrevista en la que insistió en su idea de que la «tierra es plana», sigue dando que hablar. El presidente-entrenador del Moscardó dispara ahora también contra Gonzalo Miró en una tertulia de televisión llamándole «rata de laboratorio». Además, repote por activa y por pasiva que «hasta que no me demuestren la esfericidad o la curvatura en el horizonte, es imposible».

El programa de Antena 3 Espejo Público ha decidido entrevistarle y él ha planteado un debate en el que las dos posturas se enfrenten. Pero ahí no ha acabado la cosa, ya que además ha tenido un serio rifirafe en directo con Gonzalo Miró. Entre sus teorías destaca la no creencia del alunizaje en la Luna, «porque no se puede comprobar» según el ex futbolista. Pero además es un defensor de que los «hijos no son nuestros», ya que cuando se registra empieza a pertenecer al Estado, ya que si no te comportas como se supone que se debe uno de comportar, es el propio Estado quien te quita la custodia de tus hijos.

El choque se produjo cuando Gonzalo Miró le preguntaba sobre cuáles eran los intereses de convencer a la sociedad de que la tierra es redonda. «Bueno yo siempre expongo el mismo caso. Las ratas blancas de laboratorio se les encierran, se les meten enfermedades y se les descarga electricidad pero si tú las sacas de la jaula las puedes acariciar como si no pasará nada, pues bien tú eres esa rata de laboratorio», contestaba Javi Poves. Continúo explicando que «no solo Gonzalo es una rata de laboratorio, todos los somos» incluyéndose a él mismo, comentando «que estamos presos en un sistema opresor al igual que los rodeadores en los centros de investigación , de ahí la utilización de este sonoro símil que no ha dejado indiferente a nadie.

La última bronca de Javi Poves

El ex jugador madrileño, que con 24 años dejó el fútbol porque consideraba que era un deporte lleno de «corrupción», viajó por el mundo y lideró el Flat Earth, movimiento que nació para unir las voces de millones de terraplanistas en el mundo. Sin embargo, un tiempo después regresó a nuestro país y ahora presidente-entrenador del Moscardó, al que ha ascendido de Preferente a Segunda RFEF de manera consecutiva en dos años. El ahora dirigente y técnico se caracteriza por su sinceridad en las ruedas de prensa, y hace poco protagonizó una tremenda bronca tras la derrota de su equipo ante el Cacereño.

Javi Poves se sentó en la sala de prensa como habitualmente y empezó a rajar del equipo local por el tema de los horarios y un supuesto pacto de palabra que no se había respetado. En ese momento, el vicepresidente del Cacereño, que estaba presente en la sala, le reprochó lo que estaba diciendo y empezaron un cruce dialéctico nada agradable para los presentes que se ha hecho viral en las redes sociales.

«Iba a rajar del Cacereño, pero no sé si hacerlo… bueno, sí lo voy a hacer… No entendemos en absoluto porque se nos ha puesto el partido por la mañana, cuando se llegó a un acuerdo verbal para poner los dos partidos por la tarde y evitar hacer noche», reprochó Javi Poves refiriéndose a que el partido se disputó a las 12:00 horas, obligando a su equipo a pasar la noche fuera de Madrid, asumiendo así un mayor gasto económico. «Somos un club ultrahumilde en el que respetamos los pactos, ya sean escritos o hablados», insistió el presidente y entrenador del equipo de Usera.

Juan Miguel Olmedo, vicepresidente del Cacereño, replicó en público: «Discrepo, Javi, y si quieres te contesto». Pero Poves desmintió su versión de que «nosotros siempre jugamos por la mañana». «¿Te saco la lista de equipos a los que os habéis enfrentado por la tarde? Son más que los que habéis jugado por la mañana?», insistía el técnico visitante visiblemente molesto. «¿Que yo he llegado a un acuerdo para jugar por la tarde? No lo habré alcanzado contigo, que no sé ni quién eres. Hablé con el presidente, habla con él. Miento, tu presi es inaccesible. ¿Nos reímos de los WhatsApp o no?», añadía.