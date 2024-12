La Segunda RFEF está que arde tras lo sucedido este domingo en el Grupo V de la cuarta categoría del fútbol Español. La UD Melilla ganó en casa por 3-1 al Colonia Moscardó, un duelo disputado en el Municipal Álvarez Claro que está dando mucho que hablar por la tremenda rajada posterior de Javi Poves, polémico entrenador del equipo visitante.

El presidente-entrenador del equipo de Usera estalló a pie de campo, y es que no le permitieron utilizar la sala de prensa según su testimonio, en el que carga duramente contra el árbitro y el conjunto rival. «Pues nada, una absoluta demencia, empiezo a sospechar cosas raras. Lo vivido aquí hoy ha sido… la gente me dice ‘ten cuidado que puede haber consecuencias de las declaraciones que hagas’ y empiezo a sospechar que puede ser verdad», dijo a Gradasiete.com en un vídeo grabado en el césped del estadio Álvarez Claro de Melilla.

«Expulsión que ni lo toca en el minuto 20, penalti clarísimo con la mano que dice el árbitro que es con el hombro, el primer gol de ellos en fuera de juego… Un partido en el que 11 contra 11 hemos sido muy superiores. Un partido para ganar 0-3 fácil. No tienen ni por asomo nuestro nivel, pero claro… si vienes aquí y tienes que luchar contra un batallón… Ya no es un batallón sólo con los árbitros… Ayer cuando llegamos al hotel montan botellones hasta las cuatro de la mañana, la empresa de autobuses que está aquí se olvida de nosotros y nos trae media hora más tarde, me niegan la entrada en la sala de prensa…», añade un Javi Poves indignado.

PROTAGONISTA| Javi Poves, entrenador del @CDCMOSCARDO_com, nos atiende desde Melilla para analizar la derrota de su equipo por 3-1 frente a la @UDMelilla en un duelo muy polémico y con decisiones controvertidas que han perjudicado al conjunto de Usera. Agradecemos a Javi Poves… pic.twitter.com/Vbsdt3qMAW — GradaSiete7 (@GradaSiete7) December 15, 2024

El entrenador asegura que va a dejar el fútbol español tras la presente temporada y critica a la UD Melilla por lo ocurrido. «No sé por qué me niegan la entrada a la rueda de prensa… Supongo que les molesta que diga la verdad. En cierto modo la sala de prensa la pago yo y la pagamos todos los españoles con los 1’7 millones de euros que reciben del bolsillo de los contribuyentes. El césped, la grada, todo esto también es propiedad mía también. No sé por qué me niegan la entrada a la rueda de prensa… Supongo que les molesta que diga la verdad, nadie habla de subvenciones aquí ni de lo que reciben», dice.

«Nosotros somos un pobre equipo que a parte de luchar contra lo imposible se encuentra con situaciones como esta. Con un trato bastante calamitoso. Me preocupa el tema de los árbitros. A final de temporada, muy a mi pesar, voy a abandonar el fútbol de España y que se las trague otro. Si el Melilla sigue recibiendo arbitrajes así se van a salvar y si el Moscardó sigue recibiendo este tipo de arbitrajes va a descender. Es una lástima el comportamiento del Melilla, muy, muy, muy irresponsable, y me entran ganas de decir que baje. Son unos faltosos y no tienen una pizca de honor y de nada. Lo siento mucho, pero si todo va como lo esperado el Moscardó estará en 2RFEF y el Melilla en 3RFEF», finaliza.