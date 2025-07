Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, y Ernest Urtasun, titular de Cultura, se han mofado de legislar sin el Congreso de los Diputados: «Le tenemos miedo a la soberanía popular». Así se han expresado en un acto en Madrid que versaba sobre el Estatuto del Artista que ha elaborado la cartera de Urtasun junto a la de Díaz.

El director general de Trabajo, Ricardo Morón, comenzó la mesa redonda en la que estaban los dos ministros, así como otros representantes de los artistas. Durante su intervención mencionó en varias ocasiones que el Estatuto del Artista se tramitaría como Real Decreto.

Posteriormente, una de las participantes ha asegurado que la reforma del Estatuto del Artista se tenía que modificar en 2025. Yolanda Díaz le ha dado la razón respondiendo que «se va a aprobar». «Es que Ricardo ha dicho algo clave, ¿verdad, Ernest?», ha incidido la ministra de Trabajo. «Para vuestra tranquilidad, que luego me preguntaréis si esto hay que llevarlo al Congreso de los Diputados», ha continuado la vicepresidenta segunda.

«Esta norma de la que estamos hablando tiene rango de Real Decreto, ergo, no pasa por el Congreso de los Diputados; lo digo para facilitaros la vida a todos y a todas, no sólo a nosotros», ha comentado entre risas Yolanda Díaz.

Por su parte, el titular de Cultura ha continuado la afirmación de la fundadora de Sumar. «Es una legislatura en la cual le tenemos miedo a la soberanía popular», ha añadido el ministro en tono jocoso, lo que ha provocado la risa entre el público asistente.

Regulación del trabajo de los artistas

El texto que presentaban se trataba de la «propuesta por la que se regula la relación laboral de personas artistas, técnicas y auxiliares en el ámbito de las artes escénicas, audiovisuales y musicales». Un Real Decreto con rango de reglamento que regula el trabajo de menores en redes sociales, la limitación de la inteligencia artificial generativa, que impedirá usar el trabajo de creadores sin su autorización, y la obligación de incluir a un coordinador de intimidad en el sector artístico.

Éste último profesional se encargará de estar presente en la preparación y en el rodaje de cualquier escena íntima para proteger los límites y el consentimiento de la artista. «Durante muchos años, las actrices han tenido que grabar escenas sexuales sin que nadie garantizara su consentimiento y a veces en condiciones muy inadecuadas en rodajes con presión y ahora por fin llega esta figura», ha enfatizado la vicepresidenta segunda.

«La norma es la reforma laboral del mundo de la cultura y se cambia un texto del 85, cuando no había televisiones privadas, no había redes sociales, no había inteligencia artificial, no había nada de lo que tenemos hoy. Por tanto, el paso que damos hoy es clave para mejorar las condiciones de trabajo del mundo de la cultura en España», ha celebrado la ministra de Trabajo.

Urtasun y Díaz se han vanagloriado de que es un avance del Estatuto del Artista y es una norma que entra en consulta pública en un plazo de 30 días «que se abrirá pronto», antes de pasar por el Consejo de Ministros. Todo ello, sin pasar por el Congreso, como ha espetado el ministro de Cultura.

Urtasun ha valorado que el Estatuto del Artista es «la bicicleta del mundo de la cultura» en el sentido en el que «la cultura española se cae» porque los artistas no pueden trabajar en condiciones dignas. «Si no hay buenas condiciones, la precariedad nos va a corroer y, por lo tanto, es imprescindible avanzar», ha puntualizado.

«Vamos a seguir defendiendo la mejora de las condiciones de trabajo del mundo de la cultura porque tenemos una prioridad muy clara, y es que la cultura deje de estar asociada a la precariedad laboral», ha aseverado el dirigente de Sumar.