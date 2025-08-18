Tres hospitalizados tras un accidente con pirotecnia en las fiestas de un pueblo de Málaga

Susto en Tolox (Málaga). Un accidente con pirotecnia en las fiestas de San Roque ha desencadenado una estampida en la plaza del pueblo y ha dejado varias personas heridas leves. Tres de ellas han tenido que ser trasladadas al hospital.

El incidente tuvo lugar este pasado sábado, alrededor de las 14:00 horas, en las fiestas patronales de este pequeño pueblo de poco más de 2.000 vecinos. En el vídeo se ve cómo varios artefactos pirotécnicos se desvían y estallan entre los asistentes, provocando una pequeña estampida en la plaza.

Los tres heridos que requirieron traslado hospitalario fueron dados de alta horas más tarde, según recoge Málaga Hoy. El Ayuntamiento de Tolox ha señalado que «pese a lo aparatoso de las imágenes», difundidas en redes sociales, se trata de un contratiempo «menor» que esperan que «no opaque unas fiestas con gran tradición».

Las fiestas patronales de Tolox, en honor a San Roque, se celebran del 13 al 17 de agosto, combinando tradición religiosa y un vibrante ambiente festivo. El 16 de agosto, día de San Roque, la imagen del santo es llevada en procesión por las estrechas calles de Tolox, acompañada por numerosos fieles, que durante el recorrido lanzan al cielo más de 50.000 cohetes.

Un herido en la Feria de Málaga

En otro orden de cosas, un hombre ha resultado herido en la cabeza durante la Feria de Málaga y ha tenido que ser trasladado al Hospital Clínico de la capital.

Los hechos han ocurrido en la madrugada de este lunes, en la zona de la juventud del Real Cortijo de Torres, sobre las 2:45 horas, cuando uno de los vigilantes del escenario requirió a la Policía Local porque estaba viendo a un individuo inconsciente con una herida sangrante en la cabeza.

Cuando llegaron los agentes, el hombre ya estaba siendo atendido por los sanitarios. Ante la aglomeración de jóvenes, la unidad policial estableció un perímetro de seguridad para facilitar su labor.

Los policías identificaron de forma verbal al herido, que estaba desorientado y no pudo explicar nada sobre lo ocurrido. Una vez trasladado al hospital, la actividad en la explanada de la juventud se dio por finalizada, ya que, según fuentes municipales, apenas quedaban 10 minutos para la hora habitual de cierre.