Javi Poves, ex jugador madrileño que con 24 años dejó el fútbol porque consideraba que era un deporte lleno de «corrupción», viajó por el mundo y lideró el Flat Earth, movimiento que nació para unir las voces de millones de terraplanistas en el mundo. Sin embargo, un tiempo después regresó a nuestro país y ahora presidente-entrenador del Moscardó, al que ha ascendido de Preferente a Segunda RFEF de manera consecutiva en dos años. El ahora dirigente y técnico se caracteriza por hablar con sinceridad sobre todo tipo de temas aunque socialmente pueda no gustar lo que dice.

Por ejemplo, se ha pronunciado sobre algunas voces que dicen que las jugadoras de fútbol femenino deben cobrar igual que los futbolistas, una equiparación salarial que para Javi Poves es un disparate, al igual que lo que dicen algunos como Héctor Bellerín. «A mí que cada uno haga lo que le dé la gana, pero que nunca me digan lo que está bien. Yo no se cuánto sabrá Héctor Bellerín de fútbol femenino ni de cómo es la industria. Yo estoy metido en este mundo como dirigente y sé lo que es rentable y lo que es una ruina. Entonces, cuando hace afirmaciones como ‘las mujeres tienen que cobrar lo mismo que los hombres…’. Es que no lo generan. Yo creo que Héctor Bellerín no tiene ni idea de lo que habla. En este mundo hay poca libertad de expresión y él ha cogido el camino de decir cosas que van a caer bien socialmente, pero sin ningún tipo de idea de lo que está hablando. Son palabras vacías».

Sobre su aventura como entrenador, presume de lo conseguido y quiere más. «¿Carrera como técnico? Sí, me veo capacitado. Si alguien de fuera pudiese ver una película de lo que ha sucedido en el Moscardó en los últimos dos años y medio, que es cuando yo llego… Yo creo que si lo ve el máximo accionista del Mancester United, me da las riendas del equipo. Lo que se ha hecho en el Moscardó, con poquísimos recursos, no se ha hecho, que yo sepa, en ningún club de España. No conozco un cambio semejante sin haber de por medio una persona millonaria que va con el dinero por delante», cuenta en su entrevista para Marca.

Javi Poves, ahora presidente y entrenador

«Intentando trasladar, sobre todo a nivel humano, todo lo que he aprendido de los entrenadores que he tenido. Y todo lo adquirido hace que sepa, más o menos, cómo tengo que llevar un vestuario. La forma que tengo yo de entender el fútbol no se parece en nada a la de Ancelotti, por ejemplo, pero creo que también se me da bien la vertiente humana. Empezamos con buenos resultados y, al final, la gente estaba encatanda conmigo. De una situación crítica a nivel deportivo pasamos a un ascenso que ha sido un boom en el distrito porque hace mil años que no luchábamos por cosas así», añade Javi Poves.

En su día, afirmó estar desencantado con el fútbol, llegó hablar de un deporte corrupto. «Cuando estaba en el Sporting estaba desencantado con la vida en general. Necesitaba hacer lo que hice: vivir experiencias, viajar por todos los continentes y conocer cientos de personas que piensan diferente a mí. Pero el fútbol siempre ha estado muy presente en mi vida y alejarte de él es casi imposible. Hace siete años se presentaron oportunidades de gestionar clubes y suena mal decirlo, pero no creo que haya en el fútbol semiprofesional un currículum como el mío, tanto de gestor como de entrenador. En seis años, cuatro ascensos. Creo que puedo estar orgulloso. Esto me llena, por ahora. Y el día que no me llene, pues tiraré por otro camino».

Aunque sigue criticando algunas cosas del negocio del fútbol a día de hoy. «¿Los sueldos? Me parece aberrante, creo que es hasta perjudicial para el ser humano. Ganar 200 millones de euros por temporada te pudre por dentro, a no ser que seas muy recto y tengas otras aficiones. Creo que el fútbol va a entrar en depresión de aquí a relativamente poco porque no es natural que alguien gane esas cantidades ingentes».

Javi Poves lideró un movimiento terraplanista y se refiere a ello. «Si saqué una cosa buena del Flat Earth es que un montón de gente se puso a estudiar y a ver si eso era posible. El eslogan era ‘el equipo que busca la verdad’. Incitamos a la gente para que se empezara a hacer preguntas. Yo sigo diciendo que el mundo no es una esfera, es técnicamente imposible. Todo hacer pensar que es una planicie, pero ya no tengo los medios técnicos para llegar a esa conclusión final. Es curioso, pero está habiendo un movimiento muy fuerte a nivel mundial que lo pone en duda. Una mentira gorda no la siguen millones y millones de personas, y el tema del terraplanismo está creciendo cada vez más», finaliza.