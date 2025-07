El jefe de la AEMET la sigue liando: ni llamó 24 veces a Emergencias ni dio información actualizada

El jefe de Climatología de la Agencia Española de Meteorología (AEMET) en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, sigue liando la madeja con la DANA a pesar de que un demoledor informe de la Guardia Civil, con más de 200 páginas afirma que la citada agencia estatal no alertó «en tiempo real» del extraordinario episodio. Ahora, de nuevo Núñez, ha transmitido que llamó 24 veces a Emergencias de la Generalitat Valenciana el día de la riada y que ofreció información actualizada. Pero ni una cosa ni otra. Ambos extremos han sido negados por fuentes próximas a Emergencias que, además, han ofrecido contundentes datos para defender sus afirmaciones.

José Ángel Núñez es la misma persona que dijo el día de la DANA en la televisión pública valenciana À Punt, que «en principio, finalizan a las seis de la tarde los avisos», tal como se puede ver en el vídeo publicado este 4 de junio por OKDIARIO. Y es, también, la misma persona que grabó sin consentimiento en audio parte de la reunión del CECOPI, como también publicó OKDIARIO este 2 de junio.

Y es, también y por último, es el mismo sobre quién la defensa de uno de los investigados, el ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, que dirige el abogado José María Bueno, llegó a remitir a la propia magistrada que dirige las diligencias previas, Nuria Ruiz Tobarra, un escrito en que hacía consta que Núñez «faltó gravemente a la verdad en varias de sus manifestaciones» durante su declaración.

Añadió José María Bueno que ante las «lagunas de memoria» del testigo y «sin perjuicio de las acciones que pueda llegar a entablar contra él», «sea examinado por la Clínica Médico Forense» de los juzgados para determinar si esa laguna de memoria puede ser «real» y tener «una base médico-psiquiátrica o neuronal o del tipo que sea, o pudiera ser fingida». Petición que la jueza denegó, pero que aún colea.

Ahora, José Ángel Núñez, ha manifestado, en Levante, entre otras cuestiones que durante casi 7 horas no se emitió un nuevo boletín ni actualización «porque el aviso rojo seguía vigente y no era necesario un nuevo boletín».

Lo que pone en cuestión estas palabras de José Ángel Sánchez es cómo puede manifestar que no se emitió nuevo boletín «porque el aviso seguía vigente y no era necesario» y, al mismo tiempo, emitir partes a las 16:24 y a las 16:57. Es decir: ¿en las horas anteriores no había que actualizar dentro del horario de la previsión, pero a las 16:24 y a las 16:57, sí?…

Por otra parte, en cuanto a las llamadas, según las fuentes consultadas por OKDIARIO, la AEMET no llamó 24 veces a Emergencias. Por el contrario, 14 de esas llamadas serían las realizadas desde Emergencias a la AEMET. Y, de las 10 restantes, ocho se produjeron antes de las 11 horas. Además, según las fuentes consultadas, las llamadas preguntando por información concreta fueron siempre de Emergencias a la AEMET y no al revés. Las únicas llamadas de la AEMET a Emergencias fueron por los partes oficiales. De ahí que sea lo único que incluye en su informe la Guardia Civil.

Por otra parte, José Ángel Núñez manifiesta que él aportó datos a la reunión del CECOPI en tiempo real. Sin embargo, consta en autos que intervino sólo dos veces en 8 horas, aunque podía hacerlo cuando él quisiera porque no había turno de palabra. Según las fuentes consultadas, sus intervenciones fueron, además, genéricas, del tipo de «hay lluvias torrenciales».

En ocho horas, no le pareció relevante, por ejemplo, informar de que en Turís se estaban sobrepasando los récords históricos de precipitaciones. Es probable que esta falta de información se deba a su preocupación por irse a la televisión autonómica a conceder una entrevista en medio del CECOPI, como él mismo reconoció en el juzgado.