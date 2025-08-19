Puigdemont se fija otoño como plazo para decidir sobre su apoyo a Sánchez: «Hemos dado suficiente tiempo»

Carles Puigdemont, líder de Junts y ex presidente de la Generalitat de Cataluña, decidirá en otoño sobre el apoyo de su partido al Gobierno de Pedro Sánchez. El líder independentista considera que ya han dado «suficiente tiempo» al Ejecutivo para implementar los acuerdos que facilitaron la investidura de Sánchez.

Puigdemont ha hablado sobre la «estabilidad de la legislatura» de Sánchez durante una conferencia sobre el catalán celebrada en Prada de Conflent, en Francia. «Nosotros decidimos que no llegaríamos a un acuerdo para dar estabilidad a la legislatura, que la estabilidad se tiene que ganar periódicamente. Por eso digo que en otoño pasarán cosas que no han pasado hasta ahora, porque hemos dado suficiente tiempo, hay cosas que se tiene que producir», ha asegurado el líder de Junts.

El presidente del partido independentista ha pronosticado que «la reanudación del curso político en Cataluña y España se prevé intensa» y ha asegurado que «habrá cosas que ya no serán de la misma forma». Los votos en contra de Junts han tumbado varias propuestas legislativas del Gobierno de coalición del Sánchez y también exigió al presidente del Gobierno que se someta a una cuestión de confianza por sus escándalos de corrupción.

Puigdemont ha asegurado que las decisiones que tome Junts girarán al uso del catalán. «Si falla la lengua, falla todo y nosotros no le podemos fallar a la lengua», ha dicho el líder de la formación independentista. «Se comparta o no, se entienda bien a la primera, cueste más o no se entienda», ha asegurado Puigdemont sobre las decisiones que se tomen sobre el apoyo al Gobierno de Sánchez.

Puigdemont también ha asegurado que tiene previsto un plazo para lograr la oficialidad del catalán en las instituciones de la Unión Europea. Y ha señalado que esto marcará el futuro del apoyo de Junts al Ejecutivo. El líder independentista no ha querido «especular» y ha defendido «analizar el conjunto de la situación». «Por lo tanto, como ya dijimos en su momento, nosotros deberíamos tomar decisiones este otoño», ha subrayado Puigdemont.

El presidente Junts ha explicado que el distrito único universitario, «en algunos puntos», es «una catástrofe» para Cataluña y la lengua catalana, por lo que ha manifestado las «ganas» de Junts de «hacer propuestas en este sentido». «Tenemos una lista enorme de cosas, algunas están en el horno, al margen de lo que son incumplimientos», ha radiografiado Puigdemont, que ha constatado que «ya llegamos a acuerdos» con el Gobierno central, «pero no los decimos porque hasta que no los veamos cumplidos no los queremos vender».