El jefe de Climatología en la Comunidad Valenciana de la Agencia Española de Meteorología (AEMET), José Ángel Núñez, pidió «confinamientos masivos» a las 19:41 horas del 29 de octubre, el conocido como día de la DANA. La petición se produjo el transcurso de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). Así figura en los mensajes que el propio José Ángel Núñez envió en el transcurso de esa misma reunión. La AEMET había pronosticado que a esas 19:41 horas ya haría más de hora y media desde que habría dejado de llover, «a las tres de la tarde empezará lo peor hasta las seis», informó la agencia como se escucha en el audio de la conversación mantenida por una técnico meteoróloga con otra de Emergencias 112 de la Generalitat Valenciana a las 12:05 horas de ese mismo día. Es decir, 7 horas y 36 minutos antes del mensaje enviado por Núñez a sus compañeros.

José Ángel Núñez asistió a esa reunión de modo telemático. Y, en el transcurso de la misma, remitió distintos mensajes a sus compañeros acerca de lo que allí se estaba tratando. En uno de ellos, enviado a las 19:41 horas, el técnico traslada su evaluación: «He vuelto a intervenir. Porque estaban hablando de sectorizar los confinamientos y prohibición de circulación. He dicho que seguía lloviendo mucho en zonas donde lleva horas lloviendo, que seguirá haciéndolo las próximas horas, seguramente hasta primera hora de la madrugada. He dicho que ya no es mi competencia pero que parece que sería lógico un confinamiento no muy sectorizado, casi masivo para evitar desplazamientos».

Este jefe de AEMET se expresa así horas después de que una técnico de su propia agencia asegurase a las 12:05 horas de ese mismo día a otra de Emergencias 112 de la Generalitat Valenciana en una conversación telefónica lo siguiente: «Parece que entre las 4 de la tarde, las 3 de la tarde -se corrige a sí misma- empezará lo peor, hasta las 6 de la tarde; en esa franja del mediodía a media tarde, empezando desde lo más pegado a ese interior de la parte litoral tirando hacia el interior, como en dirección hacia el Rincón de Ademuz».

El contenido de esa parte de la conversación entre ambas técnicas, un audio de 4 minutos, fue difundido por la propia agencia del Ministerio de Transición Ecológica.

Si bien el jefe de la AEMET se limita en la reunión a trasladar su opinión profesional acerca de la situación que se está viviendo, lo cierto es que del contenido del mensaje se desprende el enorme error cometido por la propia Agencia al mediodía. Es decir, que la AEMET erró también con las horas de mayor desastre porque fue en torno a las 20:00 horas cuando las lluvias torrenciales causaron las graves inundaciones.

Se da la circunstancia de que José Ángel Núñez estaba llamado a comparecer ante la comisión para reconstrucción tras la DANA del Ayuntamiento de Valencia el lunes 13 de enero. Pero, tal como ha publicado OKDIARIO este martes 14 de enero, el Gobierno vetó su comparecencia. Un hecho que se produjo después de que el propio jefe de Climatología de AEMET en la Comunidad Valenciana hubiese comunicado oficialmente al Consistorio que sí asistiría.

Pero cuando todo estaba ya preparado para la comparecencia de José Ángel Núñez, el jefe de gabinete de la Secretaría de Estado del Ministerio de Transición Ecológica José Gregorio Fiscal, comunicó al Ayuntamiento de Valencia por carta que las informaciones se trasladarían al Consistorio a través de soporte escrito. La reacción desde el Ayuntamiento fue inmediata. Consideraban ya entonces que el Ministerio «veta así la comparecencia de los responsables de AEMET».

Escuche aquí el audio íntegro de cuatro minutos difundido por la AEMET: