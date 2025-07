La Fiscalía de Trump destituye a la fiscal que procesó a Epstein en plena polémica por la lista de clientes

La efervescencia de la polémica por la vinculación de la lista Epstein con el nombre de Donald Trump va in crescendo y este jueves suma un nuevo capítulo: Maurene Comey, fiscal del distrito sur de Nueva York e hija del ex director del FBI James Comey, ha sido destituida. Maurene Comey fue la responsable del proceso de Jeffrey Epstein y de la ex asistenta de éste, Ghislaine Maxwell. El puesto que hasta ahora ocupaba Comey depende de la fiscal general, Pam Bondi.

Maurene Comey ha trabajado cerca de una década al servicio de la Fiscalía de Manhattan y a lo largo de ese tiempo ha destacado, de manera especial, por el caso del pederasta que murió en prisión. En 2019 presentó junto a otros magistrados cargos de tráfico sexual de menores contra Epstein, aunque no se le llegó a juzgar por ello dado que murió a la espera de juicio. Estaba ya en prisión por tentar a la prostitución a menores, por lo que se le condenó en 2008. A Maxwell le cayeron 20 años.

El cese de Maurene Comey, sobre el que no se han explicado los motivos, se produce en un momento en el que Pam Bondi recibe numerosas críticas por parte del movimiento MAGA (Make America Great Again). Las bases la acusan de «falta de transparencia» por las conclusiones del FBI y el Departamento de Justicia. Indican que no existe una «lista de clientes» de Epstein en la que aparezcan los nombres de todas las personas involucradas en las fiestas organizadas por el multimillonario neoyorquino y en la red de tráfico de menores. Sin embargo, las bases de MAGA están convencidas de su existencia y exigen su publicación.

Trump y las ‘conspiraciones’ de la ‘lista Epstein’

Trump acusó este miércoles a Barack Obama y Joe Biden de conspirar para vincular su nombre con el de Jeffrey Epstein, y hacer calar la idea de que el republicano aparece en la lista. También metió en ese saco al ex director del FBI James Comey, que casualmente es el padre de la fiscal destituida. «Ya saben, estos archivos fueron inventados por Comey, fueron inventados por Obama, fueron inventados por Biden», declaró.

El propio Donald Trump solicitó dar carpetazo a esta investigación, de la que ha dicho en distintas ocasiones que responde a un intento de desestabilizar a su Gobierno. El presidente de EEUU respaldó también el trabajo de la fiscal general, y defendió que Bondi publique «lo que considere creíble».

Elon Musk, ex asesor de Trump, aseguró el pasado mes de junio que éste aparecía en los archivos de Jeffrey Epstein. Tras el revuelo que generó el mensaje, el dueño de Tesla borró el texto en el que vinculó al presidente de EEUU con los delitos cometidos por el pederasta.

El Departamento de Estados Unidos también concluyó que Jeffrey Epstein sí se suicidó en la prisión en la que cumplía condena. Por tanto, rechaza la idea de que alguien entrara en su celda para matarlo, como mostraban unas imágenes en circulación que «fueron editadas», según el informe. El propio Trump dio credibilidad en su momento a esa historia.