El joven marroquí detenido por quemar viva a una menor de 17 años en Las Palmas de Gran Canaria ha declarado ante la Policía que «fue un accidente» con una colilla que prendió el colchón sobre el que estaban tumbados. El detenido ya ha recibido el alta y está en calabozos tras declarar ante la Policía Nacional. Tenía pendiente una orden de expulsión de España.

El marroquí Abarrafía H., de 20 años, había ingresado por una intoxicación por inhalación de humo y tras el alta y fue conducido a dependencias policiales para interrogarlo. Allí, ante los agentes ha relatado que se le cayó un colilla y provocó el incendio en el que la joven de 17 años fugada de un centro de menores sufrió quemaduras en el 95% por ciento de su cuerpo que la mantienen en estado crítico.

El testimonio del detenido contradice lo declarado por la víctima que agonizante, relató que el joven marroquí la había quemado a la patrulla policial que acudió alertada por el incendio.

Líquido inflamable

Los investigadores no han podido profundizar en su testimonio porque la víctima está ingresada en Sevilla con quemaduras muy graves en el 95 % del cuerpo después de que, presuntamente, el detenido la rociara con líquido inflamable.

Hasta el momento, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas de Gran Canaria no han intervenido en el caso, porque no está claro si existía una relación de pareja entre el detenido y la menor y si los hechos sucedieron o no en ese contexto. En principio, no está previsto que sea puesto a disposición judicial en las próximas horas, sino el viernes o el sábado.

Los investigadores siguen trabajando con la hipótesis de que haya alguna otra persona implicada en los hechos. El suceso tuvo lugar sobre las 4.00 de la madrugada en el barrio de La Isleta, poco antes de que cientos de personas se echaran a la calle para participar en la procesión de la Virgen del Carmen, en el día grande de esa zona de la ciudad, un barrio portuario y popular.

El detenido llegó en patera en junio

El detenido llegó en patera en la madrugada del pasado 2 de junio a Lanzarote, isla donde fue filiado hasta que lo trasladaron a un centro de primera acogida de Las Palmas de Gran Canaria.

Como la mayoría de los inmigrantes que llegan de forma irregular a las costas españolas, Abarrafía H. recibió el mismo día de su rescate en el mar una orden de expulsión acorde al acuerdo de devolución a Marruecos, en su caso en la Comisaría de Arrecife.

La ley le ofrece un periodo mínimo de uno a seis meses para recurrir la expulsión, entre tanto los inmigrantes no pueden estar encarcelados ya que la inmigración ilegal se considera una infracción administrativa y no un delito.