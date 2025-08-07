Nuevo aviso de la AEMET: España no está preparada para el infierno que llega y «se prolongará al menos hasta…»

España no está preparada para el infierno que llega y se prolongará al menos hasta este día, la AEMET ha dado una fecha que debes anotar en el calendario. Es el momento de apostar claramente por una serie de novedades que pueden acabar siendo lo que marque estos días que tenemos por delante. El mes de agosto ha empezado con una ola de calor que puede convertirse en un problema que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que llegará.

Más tarde o temprano, tendremos que empezar a tener en consideración una ola de calor que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Lo que nos espera es un cambio de ciclo que puede acabar convirtiéndose en una alegría para más de uno. Descubriremos una novedad destacada que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. El verano sigue estando activo y esto quiere decir que tocará ver qué es lo que nos está esperando en estos días, la previsión del tiempo de la AEMET pone los pelos de punta.

España no está preparada para el infierno que llega

Llega un auténtico infierno que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en algunos cambios que podremos empezar a ver en unos días en los que todo parece ser posible.

Tocará ver qué es lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante, por lo que, quizás, deberemos estar preparados para lo que está por llegar. Un cambio de tendencia que puede acabar con estas temperaturas que se salen de lo que sería habitual.

Esta nueva ola de calor se está convirtiendo en una auténtica pesadilla, para las actividades al aire libre, sin duda alguna, habrá llegado ese momento de empezar a pensar en un cambio de tendencia que puede ser clave en todos los sentidos. Llegará el momento de apostar por una serie de elementos que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días en los que todo es posible.

La AEMET lanza un importante aviso

Llega un importante aviso que nos afectará en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que os acompañe en estas jornadas. A medida que avanzamos hacia un fin de semana en el que todo puede acabar siendo posible, este verano está dando señales de no rendirse.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET desde su página web: «El jueves 7 se iniciará de nuevo una tendencia ascendente generalizada en las temperaturas, esperándose cambios poco significativos el viernes 8. Estos dos días se superarán los 36-38 ºC en gran parte del interior peninsular, pudiéndose alcanzar los 40-42 ºC en las depresiones del nordeste y en los valles del Miño, el Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir. Además, se espera un ambiente favorable para el crecimiento de tormentas aisladas durante las tardes en el entorno de las Béticas el jueves, extendiéndose a otras zonas del interior peninsular el viernes. El fenómeno más significativo asociado a las mismas serán las rachas de viento, ya que podrán ser localmente muy fuertes. Durante el fin de semana se espera que la tendencia ligeramente ascendente de las temperaturas pueda continuar en áreas de la mitad sur y este peninsular, trasladándose el domingo al área cantábrica y norte de Galicia, donde los ascensos podrán significativos. De esta forma, se espera que se vuelvan a superar los 40-42 ºC en las mismas zonas previamente mencionadas, y sin descartarlos el domingo en puntos del interior del País Vasco. En lo relativo a las mínimas, se mantendrán los valores muy elevados en gran parte del territorio, e incluso con una tendencia ascendente más marcada en la mitad norte peninsular. Por lo tanto, en los próximos días no se bajará de 23-25 ºC en zonas del centro y sur peninsular, así como en litorales mediterráneos, extendiéndose estos valores a depresiones del nordeste a partir del viernes».

Siguiendo con la misma explicación: «Con un aumento de la incertidumbre, el escenario más probable de cara al inicio de la próxima semana es que continúen las temperaturas anormalmente cálidas, salvo en el tercio norte peninsular donde es probable que comiencen a descender. Es posible que se registren ascensos térmicos adicionales, pudiéndose llegar a los 42-44 ºC en torno a las principales depresiones de la mitad sur y cuadrante noreste peninsular, por lo que teniendo esto en cuenta es probable que este episodio de ola de calor se alargue hasta al menos el martes 12. Por último, cabe destacar que desde ayer martes se inició en Canarias una clara tendencia ascendente de las temperaturas que continuará durante el resto de la semana, con máximas que desde hoy podrán superar los 34-37 ºC en medianías y zonas altas. Se espera que el punto álgido del episodio se dé durante el fin de semana, cuando se podrán superar los 38-40 ºC e incluso extenderse a zonas bajas. Adicionalmente, se espera que las mínimas sean significativamente elevadas, con valores que podrían no bajar de los 26-28 ºC, especialmente en vertientes sur. De esta forma, es probable que aquí también se puedan alcanzar los criterios de ola de calor».