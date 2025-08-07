El sencillo truco militar para doblar la ropa sin arrugarla y que quepa el doble en tu maleta de vacaciones

Viajar puede convertirse en una tarea estresante cuando el espacio en la maleta parece insuficiente y la ropa llega arrugada y desordenada.

Muchos hemos experimentado ese momento frustrante en que intentamos cerrar el equipaje sin éxito o, peor aún, descubrir que las prendas que tanto cuidado tuvimos en doblar están hechas un desastre.

Sin embargo, existe un método sencillo y sorprendentemente eficaz que es capaz de maximizar el espacio y mantener las prendas perfectamente lisas. Este truco, cada vez más popular entre viajeros, promete revolucionar la forma en que preparamos nuestras maletas.

Técnica militar para doblar ropa: la clave para ahorrar espacio y evitar arrugas

El secreto para duplicar el espacio dentro de tu maleta y evitar que la ropa se arrugue radica en una técnica que esconde un gran ingenio. Es conocida como el «Ranger Roll» o método de enrollado y consiste en enrollar cada prenda con precisión para conseguir un paquete compacto y estable.

A diferencia del doblado convencional, que deja la ropa suelta y más propensa a marcas, este método comprime las prendas evitando movimientos que generan pliegues durante el viaje.

Además, su uso libera espacio, mantiene el orden y facilita el acceso a la ropa sin necesidad de desarmar todo el equipaje.

Beneficios del método militar para doblar la ropa

Éstas son algunas de las ventajas que presenta esta técnica:

Ahorro significativo de espacio: permite doblar más prendas en el mismo volumen de equipaje.

permite doblar más prendas en el mismo volumen de equipaje. Reducción de arrugas: al enrollar las prendas firmemente, se mantienen lisas y sin marcas.

al enrollar las prendas firmemente, se mantienen lisas y sin marcas. Organización y accesibilidad: cada prenda queda visible y fácil de encontrar sin desordenar todo el equipaje.

cada prenda queda visible y fácil de encontrar sin desordenar todo el equipaje. Ideal para ropa limpia y sucia: incluso puede aplicarse para separar la ropa usada, optimizando aún más el espacio.

Cómo dominar el método militar para enrollar la ropa y optimizar tu maleta

Aunque puede parecer complicado al principio, la técnica militar para doblar ropa se aprende rápido con un poco de práctica. El procedimiento básico consta de estos tres pasos:

Formar el «bolsillo» inicial: dobla uno de los extremos de la prenda hacia adentro, creando una pequeña solapa que servirá para cerrar el rollo. Enrollado firme: desde el extremo opuesto, comienza a enrollar la ropa con firmeza, asegurándote de que quede compacta. Cerrar el paquete: finalmente, utiliza la solapa doblada al inicio para cubrir el rollo completo, manteniéndolo compacto y estable.

Si la maleta ya está muy llena, puedes omitir el último paso y simplemente enrollar la prenda, aunque el paquete será un poco menos firme. No obstante, dedicar tiempo a enrollar bien cada prenda garantiza que no se arrugue durante el viaje.

Un consejo adicional para un equipaje equilibrado

Para completar esta técnica, algunas especialistas en viajes recomiendan distribuir el peso dentro de la maleta colocando las prendas más pesadas en la parte inferior, cerca de las ruedas. Esta práctica evita que la ropa se aplaste bajo objetos pesados, reduciendo aún más la aparición de arrugas y facilitando el transporte.

Con esta combinación de técnicas, tu próximo viaje será mucho más cómodo y organizado. Así puedes contar con espacio extra para esos artículos que compras a última hora.