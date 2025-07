La aplaudida reflexión de Cesc Fábregas con la vida de Lamine Yamal de fondo: «Gástate el dinero en…»

La vida personal de Lamine Yamal está en boca de todos en los últimos tiempos. El talentoso jugador del FC Barcelona ha sido noticia en los últimos días por la fiesta de celebración de su decimoctavo cumpleaños. Un evento privado en Ibiza que congregó a futbolistas, influencers o cantantes; entre otros. Una fiesta en la que también se contó con la presencia de personas con enanismo para fines recreativos, una circunstancia prohibida por ley y que denunció la Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE) en un comunicado.

El éxito adolescente de Yamal preocupa a algunos aficionados al fútbol, que temen que las excentricidades de su vida privada mermen el gran presente y el ilusionante futuro del atacante. Precisamente un ex barcelonista como Cesc Fábregas dejó un consejo para las jóvenes promesas hace unos meses. Un mensaje que se ha rescatado en los últimos días con motivo de los últimos acontecimientos alrededor de la figura de Lamine.

El entrenador del Como, uno de los técnicos de moda en la actualidad, reflexionó en la BBC sobre la mejor forma de invertir el dinero para los jugadores jóvenes: «Gástate el dinero en cocineros para tu casa y en preparación mental. Si no estás contento con los preparadores físicos, haz un poco más por tu cuenta. Duerme bien». En resumen, Fábregas habló de «gastar dinero en aquellas cosas que te vayan a dar un valor para el futuro».

