Iturralde desenmascara a Tebas: «Si pudiera controlaría el árbitraje»

Iturralde González ha analizado los elegidos por el Comité Técnico de Árbitros para las designaciones de los árbitros cada jornada, y aprovechó para lanzarle un dardo a Javier Tebas, presidente de la Liga. Después de que hayan asignado a Gregorio Manzano como uno de los tres que elegirán a los árbitros cada jornada, el ex colegiado asegura que «el sueño húmedo de Tebas siempre ha sido controlar el arbitraje».

Esta decisión de poner a un entrenador para elegir a los árbitros de la Liga es histórica, ya que nunca antes había sucedido, siempre habían sido árbitros los que decidían quién pitaba cada partido. Esto no ha gustado nada a Iturralde González, que mostró su descontento tras conocerse que Teixeira Vitienes, Goyo Manzano y Fran Soto serán las tres personas que designarán a los colegiados para la temporada 2025/26.

«No salimos de una y entramos en otra. El sueño húmedo de Tebas siempre ha sido controlar el arbitraje. El mismo Tebas que decía que los árbitros tenían que ser independientes… Mentira. ¿Los que quieren la independencia arbitral? Mentira. Lo que quieren es controlarlo. Ser árbitro es una de las profesiones con menos credibilidad por parte de nadie, por eso lo que quieren hacer es controlarlo», afirmó Iturralde en un claro ataque a Tebas.

El ex árbitro aseguró en El Larguero de la Cadena SER que «la Liga paga un dinero por unos servicios a la RFEF que es el arbitraje y como pagan se creen con el derecho a controlarlo. Si pudiese, Tebas pondría mañana a una máquina a arbitrar. Nunca ha querido la independencia arbitral. Es más: si por él fuese no cobrarían lo que están cobrando. A eso se ha llegado por la lucha de los propios colegiados. Odian el arbitraje y lo único que quieren es controlarlo. Vamos de mal en peor».

«Los nuevos ricos pobres no van a decir nada porque al final de mes van a cobrar sus 300.000 y les gusta a muchos arbitrar pero no les gusta el arbitraje», añadió. Por último, Iturralde afirmó que su enfado no es por Goyo Manzano, sino por el hecho de que designe a un entrenador para este comité: «No se trata de nombres. Goyo Manzano ha sido un gran entrenador. Voy contra el hecho de que se designe a un entrenador para el comité de designación de los árbitros. ¿Qué sabe de arbitraje? Nada. Ni las 17 reglas. Negredo, Ciganda, Goyo son en lo suyo los mejores, pero de arbitraje no saben nada. Son intrusos puestos por la Liga».