Muere Kelley Mack, actriz de ‘The Walking Dead’, por un tumor cerebral

Los fans de la serie The Walking Dead lloran la pérdida de la actriz Kelley Mack, conocida por millones de personas en todo el mundo gracias a su papel como Addy en la famosa ficción. Ha sido a los 33 años cuando ha muerto por culpa de un cáncer cerebral que padecía desde hace un año y del que no ha podido recuperarse. No por esperada, la noticia es menos dura, por eso su familia ha confirmado lo ocurrido con mucho dolor.

Aunque la noticia se ha conocido en las últimas horas, Mack falleció el pasado sábado en Cincinnati, tal y como explican sus seres queridos: «Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Kelley. Una luz tan brillante y ferviente se ha trasladado al más allá, adonde todos finalmente debemos ir». Junto a ella estuvieron su madre y su tía, que la acompañaron en todo momento en el tratamiento al que tuvo que someterse para tratar el glioma difuso de línea media, un tipo de cáncer muy agresivo que afecta al sistema nervioso central. El diagnóstico le fue comunicado en noviembre de 2024.

«Kelley ya ha llegado a muchos de sus seres queridos en forma de varias mariposas 🦋 ❤️. La echaremos de menos tan profundamente que las palabras no pueden expresar», dicen en el comunicado. «La echaremos de menos tanto hasta las profundidades que las palabras no pueden expresar», así se despide de ella su hermana, la encargada de escribir estas líneas en el perfil de Instagram de la propia actriz.

Nacida el 10 de julio de 1992 en Ohio, decidió licenciarse en Cinematografía, por lo que también ha trabajado como productora en numerosos trabajos, tanto en cine como en series. Sus papeles más conocidos fueron los de Addy, en la novena temporada de The Walking Dead, Penelope Jacobs, en la octava temporada de Chicago Med, así como en la serie 9-1-1 de FOX.

Menos conocidos, pero también destacó en su papel como actriz de doblaje y locutora en varios anuncios y películas, llegando a poner su voz en Spider Man.

La familia ha anunciado que el próximo día 16 de agosto celebrará un funeral en su recuerdo, aunque también está planeando un acto conocido como «celebración de vida», que consiste en reunir a sus amigos y familiares para celebrar un encuentro en su honor, aunque con un espíritu de celebración por ella. Para este acto no hay fecha, aunque esperan celebrarlo en Los Ángeles, ciudad en la que vivió en los últimos años debido a su trabajo en el mundo del cine y series.