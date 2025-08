Juan Muñoz se sincera sobre el posible regreso de Cruz y Raya con José Mota: «Ahí está»

No es ningún secreto que durante dos décadas Juan Muñoz y José Mota trabajaron juntos, codo con codo. Los dos se conocieron en Zaragoza en 1985, cuando ambos hacían el servicio militar. No tardaron en comenzar a trabajar en el mundo del espectáculo. Así fue como nació Cruz y Raya. Poco después, se les brindó la oportunidad de formar parte de numerosos proyectos en televisión y radio, pero también otros tantos como el hecho de dar voz a varios personajes de Shrek. De hecho, Juan Muñoz puso voz al ogro y José Mota al asno. A pesar de muchísimos años juntos y de grandes éxitos, en 2007 decidieron tomar caminos diferentes. Aunque se han juntado en ocasiones muy contadas, el público siempre ha soñado con el regreso de este mítico dúo humorístico. Algo que siempre se ha presentado poco probable por la nula relación que había entre ellos. Pero todo parece haber cambiado de forma repentina.

Este martes 5 de agosto, Juan Muñoz acudió como invitado al programa Y ahora Sonsoles, presentado por Pepa Romero durante la etapa veraniega. De esta manera, el humorista no dudó en responder, con contundencia, a la pregunta que más veces le han formulado en los últimos años. «La gran pregunta que se hace todo el mundo es si volveremos a juntarnos. Yo desde aquí digo que no tengo ningún inconveniente, es más, me encantaría. Siempre ha sido un placer trabajar junto a José», reconoció el humorista. Pero no todo queda ahí, ya que también quiso tirar de frases un tanto enigmáticas con las que abre, aún más, la puerta a un posible reencuentro profesional con José Mota: «Se comenta… Ahí está… En el aire». Sea como sea, aun dejando claro que le encantaría que Cruz y Raya volviese a escena, también es realista y entiende que hay ciertas dificultades a la hora de unir dos caminos.

«A lo mejor surge algún día, no lo sé. Tanto él como yo tenemos nuestras cosas y vuelvo a repetir que nunca descarto volver a vivir los bonitos momentos que he vivido a su lado», recalcó. Pepa Romero, por su pase, quiso saber si eso era posible debido a la relación actual que ambos mantienen en la actualidad.

Tirando de esa sinceridad que tantísimo le caracteriza, el invitado de Y ahora Sonsoles respondió: «A ver, no mantenemos un contacto continuo, pero, en fin, no es un contacto agresivo ni muchísimo menos». Es más, tuvo palabras de respeto y cariño al que fue su compañero de mili, pero también de trabajo.

«Hay respeto entre los dos y admiración y, sobre todo, un gran recuerdo de tantas cosas vividas y reídas. Yo con él me he hecho pipí en el pantalón. Hemos vivido muchas cosas muy entrañables y esas cosas no se olvidan», aseguró, sin perder la sonrisa. Por lo tanto, podría ser posible un reencuentro profesional de Cruz y Raya, aunque para ello tienen que darse muchos factores.