Riesgo extremo en casi toda España: el aviso de la AEMET que pone los pelos de punta

Este aviso de la AEMET pone los pelos de punta, estamos ante un cambio de tendencia que pone en riesgo extremo a casi toda España. Sin duda alguna, deberemos empezar a prepararnos para afrontar una serie de novedades que pueden aparecer en cualquier momento. Lo que nos está esperando es un giro radical que se traducirá en un cambio de tendencia que hasta la fecha no hubiéremos tenido en cuenta. Es hora de apostar claramente por una situación que puede acabar siendo esencial, en estos días en los que quizás tengamos que empezar a ver llegar un cambio de tendencia.

Lo peor del verano, aún no ha pasado, sino más bien todo lo contrario. Tendremos que empezar a pensar en una serie de novedades que pueden ser las que marcarán un antes y un después en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Por lo que, habremos tenido que afrontar un importante cambio de tendencia que hasta la fecha no tendríamos en cuenta. Sobre todo, tendremos que estar pendientes de un aviso de la AEMET que pone los pelos de punta.

Toda España está en riesgo extremo

Este verano estamos teniendo una serie de elementos que hasta la fecha no esperaríamos. Es hora de apostar claramente por una previsión del tiempo que será la que marcará estos días que tenemos por delante. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por algunas novedades que serán esenciales.

Estamos ante una situación totalmente anómala con un aumento de las temperaturas que puede acabar siendo un problema mayor. Las altas temperaturas de estos días son un riesgo para el que debemos estar del todo preparados. Con una situación del todo inesperada a la que tendremos que enfrentarnos.

Es momento de aprovechar al máximo algunos cambios que pueden acabar marcando una tendencia del todo inesperada. De este aumento de las temperaturas, lo peor no está en ciudades que sobrepasan los 40º, sino que debemos prestar mucha atención a una naturaleza que ya está dando señales de cambios.

El giro radical que hasta la fecha no esperaríamos acabará siendo una dura realidad a la que quizás no debemos enfrentarnos. Con una serie de detalles que serán los que nos marcarán muy de cerca. Es hora de apostar al máximo por esta previsión del tiempo que nos ayudará a estar pendientes de lo que puede pasar.

El aviso de la AEMET que pone los pelos de punta

La AEMET lanza un aviso ante el riesgo extremo de incendio que puede acabar convirtiéndose en una auténtica pesadilla para muchos. Estamos ante un cambio de tendencia que podría acabar convirtiéndose en una novedad destacada que hasta la fecha no esperaríamos y que puede acabar siendo clave.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Se mantendrá una situación de estabilidad casi generalizada en el país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. No obstante, la circulación atlántica afectará al extremo noroeste peninsular, con cielos nubosos y precipitaciones débiles y dispersas en el norte de Galicia y Cantábrico occidental. Asimismo, se espera nubosidad de evolución diurna en montaña de los tercios norte y este, donde podría darse algún chubasco o tormenta aislados ocasionales. También se espera nubosidad baja matinal en otras regiones del norte peninsular, con probables bancos de niebla, que será más persistente en las costas gallegas así como en Alborán, con posibles brumas y nieblas costeras. Calima en Canarias, tercio sudeste peninsular y Alborán. Las temperaturas máximas descenderán en las Canarias más orientales y oeste peninsular, con aumentos en los extremos sur y sureste y medio Ebro. Pocos cambios en el resto. Se superarán los 34-36 grados en la mayor parte de la mitad sur peninsular, meseta Norte, depresiones del nordeste y Canarias, incluso 38-40 en zonas bajas del nordeste, centro y sur peninsulares, sin descartarse en puntos de Canarias. Las mínimas aumentarán en la mitad nordeste y Canarias, con descensos en el extremo occidental de la Península. Se espera que no bajen de 22-24 grados en el área mediterránea y zonas bajas del nordeste, centro y sur, incluso 24-26 en puntos del Guadalquivir y Canarias».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Soplará tramontana moderada en Ampurdán y norte de Baleares tendiendo a amainar, vientos moderados de componentes sur y este en el resto del área mediterránea oriental y nordeste peninsular, de levante rolando a poniente en el Estrecho, de componente norte en los litorales de Galicia y Cantábrico y oeste en el resto de la Península. En Canarias arreciará de componente norte, con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en zonas expuestas».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas elevadas en la mitad sur peninsular, meseta Norte, nordeste y Canarias. Se superarán 38-40 grados en zonas bajas del nordeste, centro y sur peninsulares. Las mínimas no bajarán de 22-24 grados en esas zonas y en el área mediterránea oriental. Viento de componente norte con rachas muy fuertes en áreas expuestas de las islas Canarias».