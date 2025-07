Ni Hortaleza ni Ciudad Lineal: éste es el distrito de Madrid más barato para alquilar un piso

Buscar piso en Madrid se ha convertido en algo que para muchos, es ya prácticamente imposible. Cada mes, los precios del alquiler baten nuevos récords y encontrar una vivienda que se ajuste a un presupuesto medio resulta cada vez más complicado. Lo que hace unos años era un reto, hoy se ha vuelto para muchos directamente inaccesible. Y aunque las cifras no dan tregua, aún quedan zonas donde alquilar es algo más asumible. En concreto, hay un distrito de Madrid que según los últimos datos, es el mejor para alquilar un piso actualmente.

El último informe del Índice Inmobiliario Fotocasa, correspondiente al segundo trimestre de 2025, refleja una realidad preocupante: la vivienda en alquiler sigue subiendo a un ritmo imparable. La Comunidad de Madrid ha alcanzado una media de 21,41 euros por metro cuadrado al mes, lo que supone un aumento del 2,6% respecto al trimestre anterior y un 8,6% más que hace un año. No solo lidera el encarecimiento junto a Cataluña, sino que ya se sitúa en máximos históricos. En este contexto, cada euro cuenta, y conocer los distritos donde aún es posible encontrar alquileres por debajo del umbral de los 20 euros el metro cuadrado se vuelve más importante que nunca. Y no, no es ni Hortaleza ni Ciudad Lineal quienes encabezan la lista de zonas más asequibles. Hay otro distrito de Madrid que destaca por tener el precio más bajo para alquilar un piso en la capital.

El distrito más barato para alquilar un piso en Madrid

Mientras otros barrios ven cómo los precios se disparan, Moratalaz se mantiene como la opción más económica dentro de los 21 distritos madrileños. Según los datos más recientes, el alquiler en este distrito se sitúa en 15,21 euros por metro cuadrado al mes, muy por debajo de la media de la ciudad y a una distancia significativa de distritos como Salamanca, Chamberí o Chamartín, donde los precios superan los 23 euros/m².

Moratalaz es un distrito tranquilo, bien comunicado y con una amplia oferta de servicios. Su perfil residencial, con muchas viviendas construidas entre los años 60 y 80, hace que la demanda no esté tan tensionada como en otras zonas más céntricas o con fuerte presencia turística. Además, no es un distrito especialmente expuesto al fenómeno de los alquileres turísticos, lo que ha contribuido a mantener sus precios más estables.

Los distritos donde más ha subido el alquiler

A pesar de que Moratalaz tiene el alquiler más asequible, no ha sido ajeno a la tendencia general de subida. En el último trimestre, el precio allí ha crecido un 8,3%, el incremento más alto entre todos los distritos de Madrid. Le siguen Vicálvaro (6,1%), Hortaleza (5,6%) y Villa de Vallecas (5,1%). Estos repuntes reflejan que incluso en las zonas más económicas la presión del mercado se deja notar.

Esta aceleración preocupa a los expertos, que advierten que estamos ante un crecimiento descontrolado. María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, ha señalado que «el precio del alquiler encadena ocho meses de subidas a doble dígito, una evolución sin precedentes desde que se empezó a medir hace dos décadas». El problema, según explica, es que la oferta no responde a la demanda: el parque público de vivienda es escaso y los propietarios privados se sienten desincentivados a alquilar por inseguridad jurídica.

El esfuerzo económico que supone alquilar en Madrid

Uno de los datos más alarmantes del informe es el que muestra el esfuerzo salarial que debe hacer un inquilino para pagar el alquiler en la Comunidad de Madrid: un 47% de sus ingresos mensuales se destinan a este gasto, lo que según el propio estudio es «inasumible para más del 60% de los demandantes». La situación deja fuera del mercado a muchas personas jóvenes, familias con ingresos medios y trabajadores sin ahorros.

En distritos como Salamanca, Chamberí o el Centro, alquilar puede superar los 23 euros por metro cuadrado. Esto significa que un piso de 60 m² puede rondar fácilmente los 1.400 euros al mes, sin contar con otros gastos. Frente a esto, los 15,21 euros/m² de Moratalaz representan una diferencia que puede marcar un antes y un después para quienes buscan un hogar dentro de sus posibilidades.

¿Y fuera de Madrid capital?

Salir del centro y explorar municipios de la Comunidad puede ser una solución para quienes buscan precios más bajos. Parla, por ejemplo, ofrece el alquiler más económico con 13,05 euros por metro cuadrado, seguido por Alcalá de Henares (13,52), Móstoles (13,71) y Alcorcón (13,81). Todos ellos se sitúan por debajo de los 15 euros/m², lo que permite ahorros importantes.

Eso sí, no todos estos municipios siguen la misma tendencia. Mientras Parla ha experimentado una subida del 12,4% y Alcalá de Henares del 1,7%, Alcorcón ha registrado una caída trimestral del 12%, y Getafe del 9,6%. Esto demuestra que fuera de la capital, el comportamiento del mercado de alquiler es más irregular y está sujeto a factores locales como nuevas promociones, conexiones de transporte o cambios en la demanda.