El único alcalde que tiene Más Madrid duplica la deuda de su pueblo

El único alcalde que tiene Más Madrid en la región, ha duplicado en 10 años la deuda de Casarrubuelos, donde gobierna en coalición junto al PSOE. Su regidor llegó al poder en 2015, cuando el municipio tenía una deuda per cápita de 1.970 euros. En 2024, esa cifra ascendió hasta los 3.322 euros. En cuanto a la deuda total, en 2015 era de 6,98 millones y en 2024 llegó a los 14,03 millones. Es decir, de media se incrementa en casi un millón de euros al año la deuda.

Antes de ser alcalde, en 2014, Vicente Astillero se manifestó en contra de pagar la deuda que ya venía arrastrando el municipio, aunque no era tan desorbitada como la que tienen ahora. Hoy en día, ya como regidor, parece que el eslogan que portaba en una pancarta durante una protesta lo está cumpliendo al pie de la letra, porque la deuda no hace más que aumentar año tras año.

El equipo de Gobierno sostiene que la deuda se debe al pago de sentencias firmes por irregularidades cometidas en el pasado. En 2014, el entonces alcalde, David Rodríguez Sanz (PP), renunció a su cargo tras ser imputado en el caso Púnica, aunque finalmente quedó libre de los delitos que inicialmente se le imputaban.

Sin embargo, desde el 2012 a 2015 (gobierno del PP) los populares bajaron la deuda del municipio año tras año. Tras entrar el alcalde de Más Madrid en 2015, consiguió mantener o reducir mínimamente la deuda durante dos años, pero ya en 2017 se disparó y volvió a incrementarse sin retorno.

El periodo de pago de la deuda de todos los préstamos que ha solicitado el Ayuntamiento se extiende hasta el 31 de diciembre del 2050.

«Señor Astillero, deje de culpar al Partido Popular por la deuda. Usted es alcalde desde 2015 y ha sido concejal antes de 2012 de Hacienda entre otros y sabe muy bien cuál era la situación y el agujero económico de antes. No se escude en comparaciones que no tienen sentido, como con municipios de 50.000 y 100.000 habitantes o empiece a hablarnos de deudas autonómicas… no sabe gestionar un municipio de cuatro mil habitantes va a saber explicar una deuda de una comunidad autónoma… céntrese en un municipio de cuatro mil habitantes como es Casarrubuelos», aseguran desde el PP.

La oposición lleva años criticando la mala gestión del alcalde y, que para pagar deuda, «fría a impuestos a los vecinos». «Ha subido el Ibi, el impuesto de construcciones y obras, el impuesto de vehículos de tracción mecánica, la tasa de los vados y ahora la tasa de basuras. Estamos asfixiados», señalan.

También denuncian que en vez de sanear las cuentas, el alcalde hace gastos superfluos y que no son necesarios en la localidad. «Un ejemplo de ello son los cerca de 150.000 euros que Astillero gastó el año pasado en las fiestas del pueblo mientras aumentan los robos en el municipio y disminuye la inversión en seguridad,» dicen desde Vox.

«De los cuatro policías que teníamos, ahora tenemos dos. No destina dinero a la seguridad porque se lo gasta en los puestos de trabajo que mete a dedo en el Ayuntamiento. Casi la mitad del presupuesto va destinado a gastos de personal. Concretamente, 2,5 millones euros van destinados a pagar sueldos en un municipio de 4.200 habitantes», denuncia el partido conservador.