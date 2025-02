Un alcalde de Más Madrid se resiste a acoger a 6 familias gitanas en viviendas públicas: «Es un racista»

El alcalde de Casarrubuelos, un pueblo al sur de la Comunidad de Madrid y gobernando por Más Madrid, ha puesto el grito en el cielo porque al municipio hayan llegado seis familias de etnia gitana procedentes de Carabanchel y realojadas por la Sareb.

El regidor, Vicente Astillero, ha denunciado que la Sareb, (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A) dependiente del Estado (con quien su grupo Más Madrid forma gobierno) ha realojado a estas familias «a espaldas del consistorio» y ha advertido de los problemas que este realojo podría ocasionar. Por un lado, el alcalde hablaba de posible delincuencia, pero también se ha mostrado receloso en cuanto al uso de los servicios sociales.

En este sentido, Astillero ha explicado que tener a estas familias en Casarrubuelos, un municipio de 4.000 habitantes, puede provocar un colapso en los servicios municipales que están pensados para el volumen de habitantes del pueblo a día de hoy.

El regidor de Más Madrid también ha lamentado que la llegada de estas familias podría derivar en problemas de acceso a las rutas de los colegios que «ya están colapsadas» y en las plazas en los institutos. «Esto no es normal en un municipio tan pequeño como este», ha dicho en algunos medios de comunicación, no a OKDIARIO, ya que ha declinado hacer declaraciones a este periódico.

Vicente Astillero también ha reprochado que las seis familias de etnia gitana vengan al mismo edificio donde ya hay 12 o 14 familias viviendo. «Esto supone un porcentaje altísimo, hablamos de que la mitad de las familias del edificio son de realojados». Y añadía, «estamos en un nivel de preocupación alto, si la Sareb se hubiera coordinado con nosotros podríamos minimizar los riesgos en Casarrubuelos».

«Es racista»

Sus palabras no han sentado nada bien a las familias que han llegado a este municipio madrileño fronterizo con Toledo, que han calificado sus palabras de «racistas» y le han exigido que haga una disculpa pública. «Nos hemos sentido marginados, teníamos miedo de venir aquí, nos han puesto como criminales», ha explicado a preguntas de OKDIARIO una mujer embarazada.

«Hemos sentido una discriminación total. El alcalde no tiene por qué poner etiquetas, primero se conoce a las personas y después se juzga. El médico, por atender a 10 niños más, no se les va a ir de las manos, ¿no? Se ha preguntado esta mujer.

«El alcalde ha sido racista desde el principio, ¿él qué sabe si voy a utilizar los servicios sociales? Nos han dicho que a los niños no iban a poder acogerlos en los colegios. No venimos aquí por gusto, hubiéramos preferido quedarnos en Carabanchel, pero la Sareb no nos daba otra opción», remarcaba.

Y hacía esta petición a Vicente Astillero: «Le pido al alcalde que pida perdón en todos los medios de comunicación y que venga personalmente a conocernos y luego nos catalogue como él quiera. Nosotros no somos okupas, somos realojados y pagamos un alquiler», ha sentenciado.

Okupaciones

Este edifico ha sido además okupado en diversas ocasiones. Uno de los vecinos del municipio, ha relatado a este diario que tiene dos pisos en propiedad en ese inmueble que fueron okupados hace años y ya los ha dado por perdidos.

«Cuando la promotora dio a quiebra, la Sareb compró toda la promoción, yo he intentado negociar con ellos para intentar escriturar mis dos pisos por los que di una señal de 30.000 euros cada uno. Sareb no ha querido negociar ni saber nada y responsabilizan a la constructora y al promotor. Mis pisos ahora están okupados desde hace mucho tiempo y ya no los puedo recuperar», ha explicado este vecino.

Además, ha criticado que en vez de pensar en las necesidades de los vecinos del pueblo, los pisos de este edificio se pongan a disposición de personas que vienen de Carabanchel cuando allí, la Sareb tiene otros inmuebles donde podrían reubicar a estas familias.

Una de las personas que no tienen casa en Casarrubuelos es Antonio, que duerme en el suelo de unas instalaciones municipales. En una entrevista con OKDIARIO ha puesto de manifiesto que, aunque el Ayuntamiento se ha portado bien con él y ha intentado ayudarle siempre, se ha llevado una decepción al ver lo ocurrido porque él no puede acceder a una de estas casas y lleva dos años viviendo en la calle.

Por eso, ha asegurado que «mañana mismo» reclamará al Ayuntamiento una solución también para él para que pueda tener un techo bajo el que dormir».

Sareb

La Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A), es un organismo dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez. Los inquilinos del edificio consideran que la Sareb está haciendo negocio con los pisos que tiene, ya que pudiendo haber realojado a estas personas en Carabanchel, los han traído aquí para poder «sacar dinero con los pisos que tienen en Madrid porque a Casarrubuelos nadie quiere venir», señalaba una de las integrantes del sindicato Inquilinas de Madrid.

«Llevamos años trabajando con la Sareb para legalizar la situación de algunos vecinos de este edificio, con algunos lo hemos logrado y con otros no, hay contratos irregulares. También hemos pedido que arreglasen las deficiencias del edificio como el agua y la luz, los telefonillos, el ascensor, roturas en las escaleras y la Sareb se desentiende», ha explicado la portavoz.

Además, ha lanzado un mensaje al presidente del Gobierno respecto a su gestión con la Sareb y la política de vivienda: «Las medidas de Pedro Sánchez no nos van a traer ninguna solución y se está equivocando», ha remarcado.