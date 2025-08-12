Muere ahogado un hombre de 34 años en la piscina de una urbanización de Mairena del Alcor (Sevilla)

Nuevo ahogamiento en las páginas de sucesos de Andalucía. Un hombre de 34 años ha muerto en la piscina de una urbanización de la localidad sevillana de Mairena del Alcor (Sevilla), según informa este martes el 112 de Andalucía.

El suceso se produjo sobre las 18:15 horas de este lunes, cuando el servicio de emergencias recibió una llamada de socorro que solicitaba asistencia sanitaria urgente para un hombre al que habían sacado del agua en una piscina de la urbanización El Torreón. La sala coordinadora del 112 activó al 061, que movilizó un helicóptero, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar intentaron sin éxito salvar su vida. No han trascendido más detalles sobre lo ocurrido. La investigación queda en manos de la Guardia Civil, que tratará de esclarecer los hechos.

Andalucía registró en julio un total de 13 ahogamientos. La cifra se eleva a 52 víctimas en los siete primeros meses del año, más que ninguna otra comunidad autónoma. La pasada semana murieron ahogados una niña de 3 años en la piscina de un chalé de Alhaurín de la Torre (Málaga) y otro niño de la misma edad en una piscina de Encinas Reales (Córdoba). El menor cayó al agua por accidente mientras su familia hacía la cena.

También la semana pasada fallecieron una mujer de 60 años en una playa de Fuengirola (Málaga) y otra mujer de 76 en la playa del Sotillo, en Castell de Ferro (Granada). Asimismo, se halló el cadáver de un joven de 27 años desaparecido días antes mientras se bañaba con bandera roja en la playa de Los Muertos de Almería.

Accidente laboral

Además, un trabajador de 44 años ha fallecido este lunes en una planta de reciclaje de Alhendín (Granada), según han confirmado fuentes de la Guardia Civil y del Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Los hechos se produjeron en torno a las 18:20 horas. Hasta el lugar de los hechos acudieron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Centro de Emergencias Sanitarias 061, Centro de Prevención de Riesgos Laborales e Inspección de Trabajo.

Al parecer, el hombre fue aplastado por una máquina de la que era responsable, según informa Ideal. La Guardia Civil está a cargo de la investigación.