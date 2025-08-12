FlatironDragados (ACS) elige Georgia para su sede corporativa en EEUU

Tras evaluar varias ubicaciones potenciales, FlatironDragados ha seleccionado el área metropolitana de Atlanta, Georgia, para ubicar su nueva sede corporativa en EEUU. Una decisión que, según ha trasladado en un comunicado, subraya la confianza de la compañía en el dinámico entorno empresarial de Georgia y su prestigio como centro de negocios.

«Esto representa un nuevo y emocionante capítulo para nuestra empresa y crea oportunidades de crecimiento para nuestro equipo», según Peter Davoren, presidente de FlatironDragados. «Esperamos aprovechar el talento excepcional de la región, asociarnos con las mejores empresas de construcción civil y promover soluciones que forjen infraestructura sostenible y resiliente en toda Norteamérica».

En colaboración con ACS Infrastructure y otros socios de construcción, FlatironDragados se encuentra en las primeras etapas del proyecto de carriles exprés de la SR 400, valorado en 4.600 millones de dólares , una importante iniciativa que mejorará la movilidad en toda el área metropolitana de Atlanta.

«Ubicar nuestra sede en Georgia es un paso estratégico que refleja nuestra visión a largo plazo», según Javier Sevilla, director ejecutivo de FlatironDragados. «La amplia cartera de talento y la ubicación de Georgia la convierten en el lugar ideal para que FlatironDragados crezca y preste servicio a sus clientes. Nos enorgullece invertir en esta comunidad y colaborar con empresas locales para crear una infraestructura transformadora que beneficie a las generaciones futuras».

La nueva sede se ubica en un dinámico entorno empresarial en Perimeter Summit, en 4004 Summit Blvd. NE, a unos 24 kilómetros al norte del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. FlatironDragados ocupará la planta superior del edificio y contará con aproximadamente 2300 metros cuadrados de espacio de oficinas de vanguardia. La oficina contará con tecnología avanzada para facilitar reuniones virtuales fluidas, fomentar la colaboración y fomentar un fuerte sentido de comunidad.

FlatironDragados planea mudarse a las nuevas oficinas de la sede central a finales de año. Mientras tanto, los empleados de la compañía disponen de oficinas temporales en un edificio adyacente al campus.