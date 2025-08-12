Omoda & Jaecoo, en colaboración directa con su red de concesionarios, ha lanzado un atractivo sorteo entre sus clientes de un viaje a China para dos personas con motivo del Global Summit organizado por Chery International, que tendrá lugar el próximo mes de octubre. Este evento anual permitirá a los asistentes conocer de cerca a los principales actores del Grupo Chery, así como descubrir sus avances tecnológicos, nuevas alianzas y estrategia de crecimiento, en un entorno que fomenta el intercambio de ideas y la visión de futuro del grupo.

El sorteo fue anunciado durante el reciente live shopping Verano sobre ruedas con Maxi Iglesias y JAECOO 7 SHS, en el que se habló del SUV electrificado de la marca y se conectó en directo con los usuarios a través de distintas plataformas. Durante la emisión, Maxi Iglesias -actor y embajador de Jaecoo- estuvo acompañado por Marianna Cherubini, Marketing Director de Omoda & Jaecoo España; Belén Chaves, Responsable de Producto; y Lucía Fernández, Social Media Supervisor.

Podrán participar en el sorteo del viaje a China todos aquellos clientes que realicen la compra íntegra de un vehículo de Omoda & Jaecoo comercializado por la firma en un concesionario oficial, y que dispongan de un contrato de compraventa formalizado entre el 1 y el 31 de agosto de 2025. El ganador se anunciará el 12 de septiembre de 2025.

Sorteo de un viaje a China

El premio consistirá en un viaje para dos personas con una duración aproximada de ocho días naturales, que incluirá los billetes de avión de ida y vuelta desde territorio español, los traslados internos en destino a los lugares donde se celebre el evento, así como el alojamiento en las diferentes ciudades que se visiten.

Con esta iniciativa, Omoda & Jaecoo refuerza su compromiso con la innovación y la experiencia del cliente, brindando la oportunidad de formar parte de un evento internacional de primer nivel en el corazón de la industria automovilística china, al tiempo que promueve el acercamiento a la cultura y tradición del gigante asiático.

Un Jaecoo gratis

No es el único sorteo que realizó la firma asiática. Jaecoo lanza una exclusiva campaña dirigida a los clientes particulares que adquieran un Jaecoo 7 Super Híbrido Enchufable en la red oficial de concesionarios Omoda & Jaecoo en España durante el mes de agosto. Entre todos ellos, la marca sorteará el reembolso íntegro del precio oficial de venta del modelo, ofreciendo así la posibilidad de conseguir un Jaecoo 7 SHS totalmente gratis.