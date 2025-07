La expresión madrileña que el resto de España no entiende: tiene nombre de dulce y no es lo que parece

En cada rincón de España se encuentran palabras, dichos y giros lingüísticos que cuentan mucho más de lo que parecen. En el caso de Madrid, la capital ha sabido conservar una identidad lingüística que, aunque suena cotidiana para quienes allí viven, puede resultar desconcertante fuera de sus fronteras. Y entre las muchas que podemos encontrar existe una expresión madrileña que, a pesar de parecer deliciosa, esconde un significado muy distinto al que sugiere su nombre.

Cuando uno escucha por primera vez la frase ir de merengue, lo más probable es que piense en el famoso dulce, o también en una camiseta blanca del Real Madrid ya que bajo el nombre de «merengues» es como se conoce popularmente a los madridistas.Sin embargo esta expresión madrileña, tan castiza como desconcertante, no tiene nada que ver ni con el dulce ni con el fútbol. Y eso es precisamente lo que la convierte en una joya lingüística tan curiosa que conviene desgranar al detalle para entender bien el significado y a la vez, descubrir el porqué dentro del mundo del fútbol es algo tan popular.

La expresión madrileña que el resto de España no entiende

La primera reacción al escuchar la expresión ir de merengue cuando se está en Madrid suele ser de sorpresa. El término se asocia a lo dulce, ya que nos hace pensar en el merengue que cubre una tarta o acompaña a un flan. Muchos turistas (y también bastantes españoles de otras regiones) creen que se trata de una referencia gastronómica o, en su defecto, de una expresión futbolera. Nada más lejos de la realidad.

Es cierto que el Real Madrid ha popularizado el término merengues para referirse a sus jugadores ( y también a sus aficionados) , debido al color blanco inmaculado de su equipación. Pero esta asociación llegó mucho después de que la expresión ir de merengue empezara a usarse en los barrios madrileños. El origen real no tiene nada que ver con el deporte rey ni con los pasteles. De hecho, hay quienes llevan años utilizando la expresión en contextos completamente ajenos al deporte, pero manteniendo intacta su esencia: la elegancia visual.

Una forma muy castiza de decir que se va elegante

La verdadera raíz de ir de merengue está en el arte de arreglarse. Es una manera muy madrileña de decir que alguien va impecablemente vestido, con su mejor ropa, luciendo con orgullo su atuendo más refinado. Puede aplicarse tanto a un traje de chaqueta para una boda como a un vestido llamativo para una fiesta de barrio. Lo importante no es el tipo de prenda, sino el cuidado, el estilo y, sobre todo, la intención de deslumbrar.

Esta expresión podría considerarse una variante castiza de la clásica ir de punta en blanco, que se remonta a los tiempos en que los caballeros pulían sus armaduras hasta dejarlas relucientes. Con el paso del tiempo, esa frase medieval fue adaptándose al vestir moderno, y en Madrid encontró su propia versión en el merengue: un dulce que destaca sin duda alguna por lo cuidado y esmerado de su elaboración. Así, en una verbena de agosto o en una cena importante, si alguien va de merengue, es que ha sacado su mejor versión y luce de un modo impecable.

¿Por qué al Real Madrid se le llama merengues?

Ahora ya sabes que significa la expresión madrileña ir de merengue y cuando se aplica, pero puede entonces que te surja la duda del porqué ese merengues usado para referirnos al Real Madrid. Y como se podría pensar, el mote surgió por el color blanco inmaculado de la camiseta del equipo, que recuerda al tono del merengue

Y lo que pocos saben es que es una palabra que fue acuñada por primera vez por Matías Prats, periodista deportivo padre de Matías Prats, el presentador de las noticias.

La riqueza del lenguaje madrileño

Madrid no sólo ha sido capital política, sino también un centro cultural y lingüístico donde confluyen acentos, expresiones y tradiciones de toda España y de fuera de ella. Esta mezcla ha generado un lenguaje vivo, espontáneo, y con un carácter muy particular. Muchas de sus expresiones tienen ese aire castizo que puede sonar extraño para quien no ha crecido en sus calles, pero que está cargado de identidad.

Frases comomás chulo que un ocho, me piro o dar el canteforman parte de un repertorio coloquial que refleja cómo los madrileños se expresan con cercanía, humor y cierto desenfado. En ese contexto, ir de merengue es una muestra más de esa creatividad lingüística que combina lo cotidiano con lo simbólico, y que sigue viva en fiestas populares, en charlas entre vecinos o en conversaciones de mercado.