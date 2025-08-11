Un joven de 25 años en estado grave tras sufrir un golpe de calor en el Metro de Madrid

Un joven de 25 años permanece en estado grave después de haber sufrido un severo golpe de calor la noche del pasado sábado en la estación de Metro de Herrera Oria, ubicada en el distrito de Fuencarral-El Pardo, en Madrid. El incidente tuvo lugar alrededor de las 21:00 horas mientras el joven viajaba en la Línea 9 del suburbano. Este suceso ha ocurrido en plena ola de calor, cuya duración está prevista hasta el miércoles 13 de agosto.

El joven comenzó a sentirse mal debido a las elevadas temperaturas y la sensación de agotamiento, presentando síntomas que alertaron al personal de seguridad del metro. Fue trasladado rápidamente fuera de la estación, a la calle Ginzo de Limia número 47, donde fue atendido por efectivos del Samur Protección Civil.

En el momento de la atención médica, el joven presentaba una temperatura corporal alarmantemente alta, superior a los 41 grados, lo que indica un cuadro severo de golpe de calor. Para estabilizarlo, los sanitarios aplicaron suero frío, hielo y mantas térmicas con el objetivo de reducir la temperatura y prevenir daños mayores en órganos vitales. Posteriormente, fue intubado y trasladado de urgencia al Hospital Universitario La Paz, donde continúa en estado grave bajo vigilancia médica.

Este caso se produce en plena ola de calor que afecta a la Comunidad de Madrid, con temperaturas que en algunos puntos han alcanzado los 40 grados centígrados. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activado un aviso naranja por «calor extremo» en toda la región, recomendando a la población «extremar las precauciones» para evitar «problemas de salud derivados de las altas temperaturas».