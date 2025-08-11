La AEMET recula y dice esto de la ola de calor en España: lo que llega hoy va a ser un infierno

Activan avisos rojos y no dará tregua la terrible ola de calor que golpea con fuerza nuestro país hasta el jueves. Será mejor que nos preparemos para lo peor, lo que está a punto de pasar en estas próximas jornadas, pone los pelos de punta. Sin duda alguna, estaremos a merced de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que marcarán estas próximas jornadas. Tendremos que prepararnos para lo peor en un verano en el que el calor no deja de sorprendernos.

Tenemos que empezar a pensar en un destacado cambio de rumbo que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que las temperaturas ascenderán hasta unas cifras que costará de creer. Sin duda alguna, tocará estar muy pendientes de algunos cambios que pueden llegar a ser los que nos afectarán de lleno, con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden ser ejemplares. En especial en estos días en los que parecerá que todo encaje a las mil maravillas, es hora de ver qué es lo que nos está esperando en esta semana de agosto en la que media España está de vacaciones.

Activan avisos rojos y no dará tregua hasta el jueves

Será mejor que nos empecemos a preparar para lo que está a punto de llegar un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede pasar. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que tendremos que empezar a ver llegar una ola de calor de nuevo, con más fuerza de la esperada.

Llevamos días, semanas, sufriendo las consecuencias de lo peor de un verano que parece que no se detendrá de forma fácil, sino todo lo contrario. Habrá llegado ese momento en el que tendremos que ver un giro radical que puede acabar siendo el que nos afecte de lleno.

Con lo cual, tendremos que estar muy pendientes de una serie de situaciones que serán las que nos invitarán a tomar ciertas precauciones. En especial en estos días en los que tenemos que hacer frente a determinadas novedades que parece que van a ser una realidad. La ola de calor no descansa e incluso se intensifica, tal y como nos explican los expertos del tiempo, nos espera una semana infernal.

Esta semana empezará con las temperaturas al alza y lo hará con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden cambiarlo todo. En especial en estos días que tenemos por delante y que pueden ser los que marcarán estos días que tenemos por delante y pueden ser esenciales.

Tal y como nos explican los expertos del canal de El Tiempo: «Queda ola de calor para unos cuantos días más. Oficialmente y según la última actualización, se alargará, al menos, hasta el jueves 14 de agosto. Este fin de semana se alcanzará previsiblemente el pico de calor, con las temperaturas más altas del episodio. El calor intenso se extenderá por gran parte del territorio peninsular y también Canarias. En Canarias de hecho, se acaban de activar avisos rojos por calor extremo para el fin de semana, al que se sumará la entrada de calima. En zonas favorables del suroeste peninsular, no se descarta alcanzar de forma puntual los 44-45ºC. Los avisos por calor se activan por todo el país en un fin de semana que promete ser asfixiante».

Estos días incluso las temperaturas subirán: «Según la última actualización, tanto el lunes como el martes de la próxima semana, las temperaturas podrían subir algo más en puntos del suroeste y del nordeste peninsular». Pero lo peor podría estar por llegar: «Sin embargo, el acercamiento de una vaguada atlántica comenzaría a bajar los termómetros por las regiones del norte peninsular entre el martes y el miércoles. A pesar de estos descensos, las temperaturas seguirán anormalmente altas (entre 8-10ºC por encima de lo normal) en buena parte del país. La incertidumbre aumenta a partir del jueves, pero parece que se darían descensos sobre todo en la mitad occidental peninsular y que en los siguientes días se extenderían al resto. Así, oficialmente el último día de esta ola de calor será el jueves 14 de agosto. A pesar de ello, el calor seguirá siendo intenso unos días más. En lo que resta de mes de agosto, se espera que el calor continúe y las anomalías térmicas se situarán por encima de la media».

Tendremos que seguir la previsión del tiempo y ver como estos aumentos de las temperaturas se convierten en un riesgo que debemos empezar a ver llegar de una forma muy diferente a lo esperado. Lo que pasará puede ser histórico estos próximos días.