El Gobierno impugna el acuerdo que impide los rezos musulmanes en polideportivos de Jumilla

El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) para que anule el acuerdo sobre el uso de las instalaciones municipales deportivas, que impide su uso para actos de la comunidad musulmana de la localidad, porque entiende que atenta contra la libertad religiosa.

Según han explicado fuentes del Ejecutivo, el requerimiento, presentado por la delegada del Gobierno y coordinado con los ministerios de Justicia y Política Territorial, sostiene que la normativa permite la utilización del polideportivo para actividades socioculturales, por lo que entiende que «las razones objetivas esgrimidas no se sustentan».

Para el Ejecutivo, «se restringe de forma arbitraria» una celebración que se venía realizando desde hace años, vulnerando el derecho fundamental a la libertad religiosa de la comunidad musulmana.

El Gobierno de Sánchez ya advirtió que estaría vigilante y seguiría «de cerca» lo ocurrido en Jumilla después de que el Ayuntamiento aprobara el 6 de agosto la prohibición del Ramadán y la Fiesta del Cordero en los lugares públicos para «proteger la identidad del pueblo», que se está difuminando por la celebración de las fiestas islámicas.

La prohibición del Ramadán y la Fiesta del Cordero

La prohibición del Ayuntamiento de Jumilla recae sobre el uso de espacios municipales o la vía pública para celebrar el Ramadán y la Fiesta del Cordero previstas para la primavera de 2026.

Así, la moción impulsada por Vox recoge la modificación del reglamento para el uso que se le da a las instalaciones públicas. Los polideportivos y los campos de fútbol han sido el lugar de reunión para el rezo colectivo en Jumilla desde hace tiempo. Sin embargo, el Ayuntamiento ha cerrado ahora esa puerta a los musulmanes para proteger la «identidad del pueblo», y tampoco podrán hacerlo en la vía pública.

La aprobación de la enmienda era la exigencia de Vox para aprobar los presupuestos municipales que se debaten esta semana en el consistorio. El PP necesita el apoyo de los de Abascal a las cuentas, dado que la formación de la alcaldesa Severa González López gobierna en Jumilla gracias al apoyo de Juan Agustín Navarro, único concejal de Vox.

La defensa de «nuestras tradiciones frente a la constante ofensiva ideológica de la izquierda por imponer costumbres ajenas a nuestra identidad», ha sido el principal argumento de Vox para impulsar la medida.

Se da la circunstancia de que la celebración de la Semana Santa de Jumilla -de Interés Turístico Nacional e Internacional- y estas fiestas musulmanas han coincidido en los dos últimos años en el municipio murciano, algo que dejará de pasar con la aplicación de esta medida.