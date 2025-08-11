Nueva oleada de pateras en Baleares con 25 ilegales llegados en tres cayucos

Un total de 13 personas migrantes han llegado la mañana de este lunes a Ibiza y Mallorca a bordo de dos pateras, en un periodo que supone una nueva oleada de llegadas de estas embarcaciones que utilizan la ruta argelina. 25 inmigrantes ilegales interceptados en total en las últimas horas.

La primera embarcación ha sido rescatada por Salvamento Marítimo sobre las 08.35 horas a 45 millas al suroeste de la isla de Ibiza. A bordo iban nueve personas de origen magrebí, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

Otras cuatro personas, también de origen magrebí, han sido interceptadas a las 08.35 horas tras llegar al puerto de la Colònia de Sant Jordi a bordo de una segunda patera. Han intervenido agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Santanyí.

No muy lejos de allí, en la playa de Es Carbó, fueron rescatadas otras 12 personas migrantes de origen magrebí a las 19.40 horas del domingo.

En total, en las últimas horas han llegado a las costas de Baleares 25 inmigrantes ilegales de origen magrebí a bordo de tres pateras.

En lo que va de mes de mes de agosto, el número de ilegales llegados en patera a las Islas Baleares alcanza la cifra de 107, con lo que la ruta argelina se ha reactivado tras unos primeros días del mes sin detectarse ningún cayuco recién llegado al archipiélago. Una reactivación que se produce pocos días después de la reunión en la que la presidenta del Govern, Marga Prohens, reclamó a Pedro Sánchez ayuda y medidas concretas en el país de origen para evitar estas oleadas. Petición sin respuesta por parte del presidente del Gobierno.

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en las islas así como Salvamento Marítimo ya están alertados porque la llegada de una patera a Baleares nunca es un hecho aislado y se prevén más llegadas en las próximas horas.