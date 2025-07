Los independentistas de Més rechazan ir a la recepción del Rey tras ser invitados con una carta en español

«En 50 años no han aprendido a hacer las invitaciones en la lengua del país; son lentos». Con estas palabras, el líder de los independentistas Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, carga contra la invitación nominal que, como cada año, ha recibido para asistir a principios de agosto a la ya tradicional recepción de los Reyes a la sociedad mallorquina en el Palacio de Marivent, en Palma.

Més vuelve a rebelarse contra todo lo que le llegue sólo en español, aunque el remitente esté en Madrid y la comunicación la firme la Casa Real. Lluís Apesteguia, líder de Més per Mallorca, no solamente arremete contra la recepción de una invitación sólo en español para el evento del verano en Baleares con los Reyes de España, Felipe VI y Letizia.

El político de Deià, que abandonó hace unos meses la alcaldía de este municipio de la Serra de Tramuntana, aprovecha asimismo el mensaje para acordarse de su postura antimonárquica: «Son legítimos herederos del caudillo que les nombró».

Encara no han entès que la gent de @MESperMallorca no volem ni mig canapè amb cap borbó. I què vols? En 50 anys no han après a fer les invitacions en la llengua del país; són lents, i sobretot legítims hereus del caudillo que els nomenà.#MariventÉsDelPoble #BorbonsOkupes pic.twitter.com/jpQjsou50j — Lluís Apesteguia (@LluisApesteguia) July 15, 2025

La Casa Real no ha dejado de enviar cada año al líder de Més la correspondiente invitación a la recepción que los monarcas ofrecen a la sociedad civil mallorquina todos los años al principio de sus vacaciones en la isla. Y el partido independentista no ha dejado de rechazar la invitación una y otra vez.

Este año no ha sido una excepción: «Esta gente aún no ha entendido que la gente de Més per Mallorca no queremos ni medio canapé con ningún borbón», sentencia en su misiva Lluís Apesteguia.

Desde el inicio de la celebración de esta recepción oficial, en 2016, Podemos y Més per Mallorca han sido las únicas formaciones políticas invitadas que siempre han rechazado asistir a la misma. Este año, también.

La recepción oficial de este año será el próximo 4 de agosto y volverá a tener lugar, como el año pasado, en los jardines del Palacio de Marivent tras haberse celebrado siempre en el Palacio de La Almudaina. Ahora son los jardines restaurados de Marivent los que acogen el evento.