Indignación por los precios de una atracción de feria: «La tabla del 6, un viaje 6 euros, dos 12»

Imagen viral de la tabla de precios de una atracción de feria de verano que suelen visitar los pueblos de España en esta época del año: «Parece una oferta, pero es la tabla del 6», se ha quejado un usuario de internet sobre los precios de la atracción. El comentario publicado en redes sociales este sábado 16 de agosto se ha hecho viral. Este lunes 18 de agosto se ha visto por más de 1,1 millones de personas. Acumula cientos de comentarios.

Como se puede ver en la imagen de la tabla de los precios de feria que se ha hecho viral en redes sociales, un viaje cuesta 6 euros. En cambio, dos viajes vales 12 euros, 18 euros si son tres personas. Así sucesivamente hasta llegar a 10 viajes que son 60 euros.

Viaje por persona

1 ………. 6 euros

2 …….. 12 euros

3 …….. 18 euros

4 ……. 24 euros

5 ……. 30 euros

Entre los comentarios de los usuarios de la imagen que se ha hecho viral en internet, destacan los de un internauta: «Es más barato que ir a PortAventura».

Parece una oferta, pero es la tabla del 6 pic.twitter.com/glZuNDw75d — Sergio Navarro (@sergionavarru) August 16, 2025

Gran parte de los usuarios han contestado con ironía, como por ejemplo un internauta que dice lo siguiente:

Lo dijo Paco en Aquí no hay quien viva: – Os he hecho un bono: 6 películas por 36 €

– Pero bueno, qué morro, si es el precio normal

– Bueno, he dicho un bono, no un bono descuento. Yo tendré que comer. — David Fajardo (@david_dvd91) August 17, 2025

Durante el mes de agosto, muchas ciudades españolas celebran sus ferias de verano, con carruseles, tómbolas y atracciones que llenan las noches de música, luces y diversión. En cambio, en esta ocasión, se ha generado una gran polémica. En este sentido, otro usuario pregunta:

¿Un viaje adónde? ¿A Bali con hotel todo incluido? Lo de las atracciones se está poniendo a un nivel que ya te sale más barato ir un fin de semana a portaventura que una tarde en la feria con dos chiquillos. — Virrey de Barataria (@JoseAboga2) August 17, 2025

Sin embargo, este año, los precios de algunas atracciones han llamado la atención y no precisamente por ser económicos. Otro usuario destaca:

Yo lo veo útil, si no te sabes la tabla del 6, solo tienes que mirar la chuleta😂 — Ezpino Portugués 🇪 (@EzpinoPortugues) August 18, 2025

La polémica no solo refleja el malestar por los precios, sino también la frustración de los ciudadanos ante las estrategias comerciales de algunas ferias, que intentan disfrazar la falta de descuentos con supuestas “ofertas” que en realidad no reducen el coste final.

En plena temporada de ocio y turismo interior, muchos usuarios han expresado su incredulidad: ¿de verdad merece la pena pagar 60 euros por diez viajes individuales en una atracción de feria local? La viralización de la imagen demuestra que la opinión general apunta hacia un rechazo contundente a los precios abusivos.