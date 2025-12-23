Illa: «Será bueno que en 2026 el señor Puigdemont pueda volver a residir en Cataluña si lo desea»

Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, cree que la amnistía será uno de los grandes objetivos políticos para el próximo año. A juicio del líder del PSC, «será bueno que en 2026 el señor Puigdemont pueda volver a residir en Cataluña si lo desea».

Conseguir la «normalización» de Cataluña. Ése es el reto principal con el que el líder de los socialistas arrancará su plan de acción a la vuelta de las vacaciones. «Supondrá la normalización completa de Cataluña cuando sea efectiva la amnistía», ha señalado en respuesta a las preguntas de la prensa sobre cuándo podrán regresar a España algunos de los líderes del golpe del 2017. «Normalización» es el término que usa Pedro Sánchez para justificar sus pactos con el separatismo.

Según Illa, la norma tiene una «importancia política del máximo nivel» y no sólo para Cataluña, también para el conjunto de España. Durante el desarrollo de la rueda de prensa para hacer balance de la gestión de su Ejecutivo durante este 2025, Illa ha asegurado que el hecho de que la amnistía sea efectiva supondrá algo «positivo» para toda la sociedad.

A su juicio, permitirá «resolver situaciones personales» que ha asegurado que le disgustan y que, incluso, le hacen sufrir. A renglón seguido, ha explicado que todos los afectados podrán volver a ejercer en plenitud sus derechos políticos.

Entre ellos, los líderes de ERC, Oriol Junqueras, que está inhabilitado, y también el jefe de Junts, Carles Puigdemont.

«Yo creo que esto será bueno», ha asegurado. «El señor Junqueras presentándose y el señor Puigdemont pudiendo volver a residir, si lo desea, como creo que es el caso, en Cataluña. Yo creo que esto será bueno», ha insistido.