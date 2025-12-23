Una docena de heridos en Sevilla tras desmayarse un conductor de autobús y chocar contra una peluquería

Doce personas han resultado heridas de carácter leve en un accidente de tráfico en Sevilla en el que se ha visto implicado un autobús urbano de Tussam que ha perdido el control y ha impactado contra una peluquería, un camión y una docena de vehículos.

El siniestro se ha producido sobre las 11:25 horas de este martes, a la altura del número 5 de la calle José María Moreno Galván, muy cerca del cruce con la avenida Luis Montoto, en el barrio de Nervión.

En el accidente se han visto afectados 12 vehículos, entre ellos un pequeño camión de reparto de agua, y el local comercial, que ha sufrido daños materiales, según han trasladado fuentes del amplio dispositivo de emergencias que se ha desplegado en la zona.

Según las primeras pesquisas, el conductor del autobús ha perdido el control del vehículo, posiblemente por un desvanecimiento, ha invadido el carril contrario, impactando contra un camión y llevándose por delante varios coches estacionados, y ha terminado empotrándose contra una peluquería. Las cinco mujeres que había en su interior, dos trabajadoras y tres clientas, han quedado atrapadas en el local durante un par de horas.

Hasta el lugar se ha desplazado un amplio dispositivo de Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil y Emergencias Sanitarias. También han participado en el operativo la empresa pública de transportes (Tussam) y la agencia municipal de limpieza (Lipasam). El balance es de 12 personas heridas de carácter leve. El tráfico ha quedado restablecido a las 13:55 horas.

✅13:55 h. Policía Local ha restablecido el tráfico en la Av. Luis Montoto. Un equipo especializado en la investigación de siniestros viales de Policía Local se ha hecho cargo del caso.

Según las primeras pesquisas, por razones que se investigan, el conductor del autobús perdió… https://t.co/iGDDgj3cUh pic.twitter.com/jcVFUUKufD — Emergencias Sevilla (@EmergenciasSev) December 23, 2025

Un equipo especializado en la investigación de siniestros viales de Policía Local se ha hecho cargo del caso. El desarrollo de las pesquisas y las diligencias que realicen los agentes especializados, así como las versiones de testigos y otras evidencias, permitirán acotar las circunstancias de lo ocurrido, según ha precisado Emergencias Sevilla.