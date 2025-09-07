Al menos tres heridos graves al volcar un autobús con 60 pasajeros en Santa Susana (Barcelona)

Un autobús con unos 60 pasajeros ha volcado sobre las 12:20 horas en el kilómetro 127,7 de la carretera C-32, a la altura de Santa Susana (Barcelona). Por el momento, los servicios de emergencia han atendido a 53 heridos, tres de ellos en estado grave.

Dos de los heridos graves han sido trasladado al Hospital Germans Trias, mientras que el tercero ha sido hospitalizado en Mataró.

Hasta la zona se han trasladado 14 dotaciones de Bomberos, cinco ambulancias, un helicóptero medicalizado, un equipo del Sistema de Emergencias de Cataluña y varias unidades de los Mossos. Además, se ha habilitado un servicio de apoyo psicológico en el polideportivo La Pineda.

Los Bomberos de la Generalitat han realizado una primera atención a los pasajeros en el lugar del accidente y ahora están revisando el vehículo y los alrededores por si hubiera más personas afectadas.

El Servicio Catalán de Tráfico (SCT) ha informado a través de redes sociales que tras el accidente se ha cerrado la vía C-32 en Santa Susana y poco después se ha abierto un carril al tráfico. Ahora mismo se registran 3 kilómetros de retenciones, por lo que las autoridades piden evitar la zona.

En la N-II en Palafolls se ha cortado el acceso hacia la C-32. En esta carretera hay 5 kilómetros de retenciones entre Malgrat y Pineda de Mar en sentido sur/Barcelona.