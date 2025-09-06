Dos heridos graves en un accidente de tráfico al colisionar dos coches de frente en la carretera de Alcúdia

La tarde de este pasado viernes estuvo marcada por un grave accidente de tráfico en la carretera MA-13, a la altura de la rotonda de Can Bisanyes, en el término municipal de Alcúdia. A las 16:20 horas, los equipos de emergencia fueron alertados de un choque frontal entre dos turismos que dejó varios heridos de consideración y generó momentos de gran tensión en la vía.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron de inmediato agentes de la Policía Local de Alcúdia, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, dotaciones de los Bombers de Mallorca y varias ambulancias del SAMU-061. Dada la gravedad de las lesiones que presentaban los ocupantes, el personal sanitario activó la denominada alerta verde, un protocolo especial que permite agilizar el traslado de pacientes críticos hasta el hospital más cercano.

El accidente provocó largas retenciones en ambos sentidos de la carretera durante más de media hora. Los bomberos tuvieron que trabajar intensamente para excarcelar a las víctimas atrapadas en los vehículos, mientras la Guardia Civil regulaba el tráfico para evitar nuevos incidentes. Una vez rescatados los heridos y trasladados en ambulancia, se procedió a la retirada de los turismos y a la limpieza de la calzada, lo que permitió restablecer la circulación.

Según las primeras investigaciones, el siniestro se produjo cuando un turismo Audi A2, conducido por una mujer que circulaba en dirección a Alcúdia, invadió el carril contrario y colisionó frontalmente contra una furgoneta Citroën Berlingo, en la que viajaba un hombre que se dirigía hacia Palma. Ambos conductores resultaron heridos de gravedad y tuvieron que ser atendidos de urgencia.

Las fuentes consultadas apuntan a dos posibles causas del accidente, todavía pendientes de confirmación oficial: una indisposición repentina de la conductora o que esta se quedara dormida al volante. La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido.

El siniestro ha generado una gran preocupación en la zona, donde los vecinos reclaman más medidas de seguridad en este tramo de la MA-13, una carretera muy transitada que ya ha registrado otros accidentes en el pasado.