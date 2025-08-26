Una multitudinaria pelea de madrugada en el Puerto de Alcúdia acaba con tres jóvenes hospitalizados

Una pelea multitudinaria entre dos grupos de personas en la zona de ocio del Puerto de Alcúdia terminó con tres jóvenes hospitalizados, uno de ellos con una herida grave en el cuello provocada por una botella de cristal rota. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado al domingo, en medio de una noche marcada por varios conatos de trifulca en la vía pública.

Según informaron fuentes próximas a la investigación, un grupo de alrededor de 25 jóvenes de nacionalidad marroquí habría atacado a un grupo más reducido de jóvenes españoles. La diferencia numérica fue determinante en el desarrollo del altercado, que según testigos presenciales, se convirtió en una «auténtica carnicería».

Los tres heridos, todos de nacionalidad española, fueron trasladados al Hospital de Inca con lesiones de diversa consideración. Uno de ellos presentaba un corte profundo en el cuello, aparentemente causado con una botella rota.

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Alcúdia acudieron rápidamente al lugar de los hechos, aunque a su llegada los implicados ya habían huido. La investigación continúa abierta y no se descartan detenciones en los próximos días.

Segundo incidente: agresión a un joven y ataque a policías

En la madrugada del martes, alrededor de las 5:30 horas, se produjo otro episodio violento en la zona. Un grupo de jóvenes alertó a la Policía de que uno de sus amigos había sido agredido por cuatro hombres.

Los agentes desplegaron un dispositivo de búsqueda y localizaron a los sospechosos en el interior de un vehículo. Al proceder a su identificación y al registro del coche, los ocupantes adoptaron una actitud violenta y se abalanzaron sobre los agentes. Los policías se vieron obligados a utilizar sus esprays defensivos para reducirlos y evitar mayores agresiones.