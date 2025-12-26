Vox denuncia la complicidad del PSOE con los insultos del alcalde de Mallorca a la «puta España de mierda»

Vox denuncia la complicidad del PSOE con el alcalde separatista de Mallorca de Més Esquerra, Miquel Oliver, que dijo «puta España de mierda» y que gobierna en la tercera localidad más poblada de Mallorca (50.000 habitantes) tras Palma y Calvià, gracias al apoyo del PSOE y de los independientes de Porto Cristo.

La formación de Santiago Abascal recuerda en un comunicado que no es la primera vez que Oliver protagoniza este tipo de mensajes.

Ya en la Navidad de 2022, siendo alcalde de Manacor, felicitó las fiestas con un mensaje que concluía con un «Bon Nadal y puta España».

Tres años después, reincide, agravando aún más la situación al hacerlo como colofón a una carta de despedida de un amigo recientemente fallecido, utilizando incluso ese contexto para volver a lanzar insultos contra España con expresiones como «fachas muertos» y «puta España de mierda». Unas expresiones «impropias de cualquier cargo público y que, lejos de ser un hecho aislado, confirman una trayectoria reiterada de desprecio hacia España, sus ciudadanos y sus instituciones».

El portavoz de Vox en el Consell de Mallorca, Toni Gili, considera «lo de Miquel Oliver no es una salida de tono, es el reflejo de una ideología: la de Més Esquerra y la izquierda socialcomunista del PSOE, que han normalizado el insulto a España y el enfrentamiento como herramienta política».

Gili ha calificado de «intolerable que un alcalde de Mallorca ataque de forma reiterada a España mientras cobra un sueldo público y se ampara en el silencio cómplice de la izquierda. Vox no va a mirar hacia otro lado, exigimos respeto, responsabilidad institucional y explicaciones inmediatas».

En este sentido Gili ha exigido «una condena pública inmediata» por parte del PSOE y de los socios de gobierno de Manacor, así como que Miquel Oliver asuma responsabilidades políticas por unos hechos que dañan gravemente la convivencia, la imagen institucional del municipio y el respeto debido a todos los ciudadanos, piensen como piensen.

«Mallorca no es un cortijo separatista, ni Manacor una trinchera ideológica. España merece respeto», han concluido Gili.

Por su parte el concejal y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Manacor, Esteban Sureda, ha sido tajante, al afirmar que, Miquel Oliver ha demostrado una vez más que «no está capacitado» para representar a todos los habitantes del municipio Manacor.

«Un alcalde que insulta a España, desea la muerte a quienes no piensan como él y convierte el odio en su seña de identidad, no es un servidor público, es un activista separatista instalado en el poder. El PSOE y los independientes de Porto Cristo son cómplices necesarios de esta vergüenza. Sostienen a un alcalde que utiliza el cargo institucional para difundir odio, sectarismo y desprecio hacia millones de españoles. Su silencio los retrata”.