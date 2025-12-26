Máxima preocupación en Palma: buscan contrarreloj a un hombre desaparecido en Nochebuena

Las autoridades mantienen activa la búsqueda de un hombre de 36 años que necesita medicación y cuyo paradero se desconoce desde el pasado miércoles, día de Nochebuena, en la zona de s’Aranjassa, en Palma. El caso ha generado una creciente preocupación debido a la vulnerabilidad de la persona desaparecida.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), organismo dependiente del Ministerio del Interior, ha emitido una alerta oficial para localizar a Daniel Alejandro F. A., después de que se perdiera todo contacto con él durante la jornada festiva. Desde entonces, no se ha tenido constancia de su ubicación ni se han producido novedades relevantes sobre su estado.

Según la información facilitada por el CNDES, el hombre mide entre 1,65 y 1,70 metros de altura, pesa alrededor de 65 kilos, es de complexión delgada y tiene el pelo y los ojos de color negro. En el momento de su desaparición vestía un chándal de color gris y un chaquetón amarillo fluorescente, una prenda que podría facilitar su identificación.

La asociación SOS Desaparecidos ha subrayado que Daniel Alejandro está catalogado como una persona vulnerable, ya que necesita medicación de forma regular, lo que incrementa la urgencia de su localización. La última vez que fue visto se encontraba en el barrio palmesano de s’Aranjassa, donde se concentran las labores de búsqueda y las gestiones policiales.

Desde las fuerzas de seguridad y las entidades implicadas se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana, recordando que cualquier detalle, por pequeño que pueda parecer, puede resultar clave para dar con su paradero. Las autoridades solicitan que cualquier información se comunique de inmediato a la Policía Nacional a través del teléfono 091, al servicio de emergencias 112 o al número habilitado por SOS Desaparecidos, el 868 28 67 26. La investigación continúa abierta y no se descarta ninguna hipótesis mientras prosiguen los esfuerzos para localizar al desaparecido lo antes posible.