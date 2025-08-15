Detenido un colombiano por intentar apuñalar a un policía local de Alcudia en un control de alcoholemia. El arrestado de 34 años ha esgrimido un arma blanca para atacar al agente y lo ha intentado apuñalar en el cuello pero el agente ha podido esquivar el cuchillo si bien ha resultado herido en el brazo.

El policía ha tenido que recibir, por ello, atención médica y se encuentra a salvo. En un mensaje en redes sociales, la Policía Local de esta localidad del norte de Mallorca ha condenado la agresión y ha expresado su apoyo al compañero, a su familia y a todo el cuerpo policial, al tiempo que ha agradecido la rápida intervención del resto de agentes.

«La Policía Local de Alcudia condena la agresión sufrida esta madrugada a uno de nuestros agentes durante un control de alcoholemia. El agente ha recibido atención médica y se encuentra a salvo. Queremos expresar nuestro apoyo al compañero, a su familia y en todo el cuerpo policial, y agradecer la rápida intervención del resto de agentes», han difundido los compañeros del agente herido en redes sociales.