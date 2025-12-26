Las protagonistas del documental ‘Sacar pecho’: «Lo más duro ha sido perder a nuestra querida Mari Pau»

Mari Pau Ramis es una de las ocho protagonistas con cáncer de mama que protagonizan el documental Sacar pecho. Mari Pau pudo ver el estreno de la obra pero falleció apenas un mes después. «Sin duda la desaparición de nuestra queridísima Mari Pau ha sido lo más duro de todo este proyecto», afirman sus compañeras. Comentan que Mari Pau estaba muy ilusionada con el documental, que fue una alegría conseguir que pudiera ver el estreno y, aseguran, que ahora «les sigue transmitiendo energía no sólo para seguir adelante sino también para que Sacar pecho consiga el Premio Goya».

Mar Comín, productora del documental y una de las protagonistas, comenta que la doctora Antònia Perelló presionó mucho para que se agilizara todo el proceso de producción advirtiendo que existía el peligro de que alguna de las protagonistas no pudiera vera la obra terminada.

Sacar Pecho narra la travesía de ocho mujeres diagnosticadas de cáncer de mama a lo largo de la ruta de Sa Travessa de la Serra de Tramuntana. Es un documental para dar voz a las pacientes de cáncer y sus sus testimonios se entrelazan con la visión de especialistas médicos.

PREGUNTA.-¿Cómo vivieron la desaparición de Mari Pau?

MAR COMÍN (PROTAGONISTA Y PRODUCTORA).-Fue lo más duro. Además, Marí Pau falleció apenas un mes después de que estrenáramos la película en el Atlàntida Mallorca Film Fest y fue un golpe. Es cierto que nos alegró que la hubiera visto terminada. En eso, la doctora Antonia Perelló, nuestra oncóloga, estuvo muy pendiente. Nos insistió mucho a la productora para que trabajáramos con agilidad porque había al peligro de que alguna protagonista no viera la obra terminada. Mari Pau estaba súper ilusionada con el documental. De hecho, su marido me dijo en una de las presentaciones: «No sabes la vida que le ha dado el documental estos últimos meses de su vida». Yo siempre digo que Mari Pau de alguna forma nos manda toda su energía para que Sacar pecho sea un éxito. Así ya lo dije en la presentación del documental en el Congreso de los Diputados con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama. También siempre digo que Sacar pecho será un éxito si conseguimos que ayude a todas las mujeres que han pasado, pasan o pasarán por un cáncer de mama a lo largo de su vida.

LEYRE NÚÑEZ (PROTAGONISTA).-Perder a Mari Pau ha sido lo más duro de todo porque aunque nosotros no nos conocíamos, establecimos unos vínculos durante el rodaje que se fortalecieron después y su pérdida ha sido un peso que nos cuesta sobrellevar.

DOCTORA PERELLÓ.-Bueno, yo quiero hacer un inciso. Y es que cuando nosotros seleccionamos a pacientes para representar la vivencia emocional del cáncer de mama, teníamos muy claro que tenía que haber diferentes estadios de enfermedad, porque aunque el cáncer de mama es una enfermedad muy frecuente, la mayoría de pacientes se van a curar pero no nos podemos olvidar que sigue siendo una enfermedad de la que mueren muchas mujeres cada año. O sea, es una enfermedad que aunque se cura mucho, como hay muchos casos, pues algunas pacientes van a recaer y van a morir de la enfermedad. O sea, la exigencia cuando nos dijeron de hacer un documental era que hubiera esta representación de estas pacientes para que la población se dé cuenta de que esto está pasando, para que sigamos invirtiendo en investigación, porque al final el objetivo es poder rescatar a estas pacientes y que dentro de unos años no tengamos que hablar de que la gente se muere de un cáncer de mama. Evidentemente es muy duro perder a cualquier persona de cualquier enfermedad, sobre todo una persona como Mari Pau que todavía tenía vida por delante y creo que lo vivimos todas mal. Yo era su médico pero yo la conocí más con el documental, igual que a todas ellas. Entonces se perdió un poco la relación médico paciente para ser más una relación de amistad. Y evidentemente fue muy duro perder a Mari Pau pero era una cosa que nosotros sabíamos que podía pasar.

P.-A la psicooncóloga Mónia Martí: ¿Cuál ha sido su papel en el documental?

MÓNICA.-En principio, desde el momento de los inicios, junto con la doctora Perello, nos encargamos un poco de hacer la selección de las pacientes que iban a formar parte del documental, que no fue una tarea fácil porque contamos con muchas pacientes. Debíamos seleccionar de manera muy cuidadosa para que pudiesen sentirse o verse reflejadas gente de diferentes culturas, diferentes edades, diferentes estadios de la enfermedad. No queríamos que fuera una visión uniforme de lo que es la enfermedad, sino que se viese un poco lo que se ha visto, diferentes perspectivas. El inicio fue la selección de las pacientes que iban a formar parte del documental y posteriormente diseñar el proyecto. El proyecto está formado por tres patas: una es la productora; otra el equipo médico impulsor y la otra es la Fundación Solti. Con las guionistas, tuvimos que trabajar también las líneas rojas que no debían cruzarse; el trabajo de guía emocional para el resto del equipo técnico que forma parte del documental, y no menos importante, el acompañamiento realizado a cada una de ellas, desde el inicio del proyecto hasta la actualidad puesto que ha habido momentos de gran dureza no tan sólo para ellas, sino para todos los que conformamos este gran proyecto. Me refiero con ello a la pérdida de nuestra querida Mari Pau.