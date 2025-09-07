Dos muertos y tres heridos graves en un accidente frontal en la carretera entre Manacor y Porto Cristo

Tragedia en las carreteras de Mallorca. En la madrugada de este domingo, un aparatoso accidente de coche dejó un balance de dos personas muertas y tres heridas de gravedad. El trágico suceso ha tenido lugar en la carretera Ma-4020, que une Manacor con Porto Cristo, a la altura del kilómetro 9.

El siniestro mortal se produjo cuando, por causas que se desconocen y que están siendo objeto de investigación, colisionaron frontalmente dos vehículos en la citada vía. Rápidamente, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Tráfico, Bombers de Mallorca y del SAMU-061 se desplazaron hasta el lugar y se hicieron cargo del auxilio de las víctimas.

Los servicios de emergencia lograron estabilizar a los heridos en el lugar. Dos de ellos, sufrieron lesiones que eran incompatibles con la vida falleciendo en el Hospital de Manacor.Otros tres implicados resultaron heridos de gravedad, aunque todo hace pensar que no se teme por sus vidas.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para determinar las causas del accidente. La vía permaneció cortada varias horas y fue necesario solicitar varias grúas para retirar los vehículos siniestrados. Además, brigadas del Consell de Mallorca intervinieron para limpiar la calzada, que había quedado cubierta de restos tras el violento impacto.

Este arranque del mes de septiembre está siendo especialmente trágico en lo que ha muertes en accidente de tráfico se refiere.