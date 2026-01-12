Aragón bajo vigilancia de AEMET por aludes: el aumento de temperaturas dispara el riesgo en estas zonas

El aumento de temperaturas dispara el riesgo en estas zonas, la AEMET pone bajo vigilancia Aragón ante el riesgo de aludes. La naturaleza puede ser totalmente impredecible, especialmente si tenemos en cuenta que nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden ser esenciales. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que cada detalle cambia y puede convertirse en un riesgo para todos, especialmente para aquellos amantes de la naturaleza y los deportes de nieve.

Antes de realizar cualquier escapada al aire libre en el que la nieve esté muy presente, hay que informarse. Aunque se conozca muy bien la zona y se tengan algunas novedades importantes. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta. Con la ayuda de una serie de detalles que serán los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante, conseguiremos empezar a prepararnos para disfrutar del invierno con toda seguridad posible. Es hora de conocer qué pasa cuando la temperatura se dispara y el riesgo que estará presente en estos días.

Bajo vigilancia de la AEMET por el riesgo de aludes Aragón

Aragón es una de las zonas del país en alerta ante la llegada de una serie de elementos que pueden cambiarlo todo. Hace unos días nos enfrentábamos a una terrible ola de frío que nos dejó unas temperaturas muy por debajo de lo que sería habitual en estas fechas.

Nos hemos enfrentado a un giro radical que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración en estas próximas jornadas. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos empezar a tener en consideración es la que está a punto de llegar.

Nos espera un cambio de tendencia que nos acabará sumergiendo directamente en un riesgo enorme. Cuando después de un marcado descenso de las temperaturas, sube de nuevo el termómetro, el riesgo de obtener un cambio de tendencia que puede afectarnos de lleno es enorme.

Por lo que, Aragón está en el punto de mira y puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que pueden ser los que marcarán en estos días que tenemos por delante. Este cambio de tendencia puede acabar siendo lo que activará el riesgo extremo que puede llegar en estos puntos más afectados por los cambios de temperatura.

El aumento de temperaturas dispara el riesgo en estas zonas

En estas zonas del país, el aumento de las temperaturas puede ser clave para disparar el riesgo. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo lo que nos marca de cerca en estas próximas jornadas.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET en esta previsión del tiempo: «Cielo poco nuboso con nubes de tipo alto, tendiendo a aumentar a intervalos nubosos al final del día, cuando no se descarta alguna precipitación débil y aislada en el Pirineo occidental. Temperaturas mínimas en ascenso en el sistema Ibérico y cuadrante noroeste y con ligeros cambios en el resto; máximas con pocos cambios. Heladas débiles en puntos del Pirineo. Viento flojo de componentes sur y este, con intervalos de moderado en el sistema Ibérico y cuadrante noroeste en las horas centrales; probabilidad de rachas muy fuertes del sur en la divisoria del Pirineo». Siguiendo con estas alertas: «Probabilidad de rachas muy fuertes del sur en la divisoria del Pirineo».

Para el resto de España la situación no será mucho mejor: «Se prevé una circulación atlántica y el paso de un frente por la mitad occidental peninsular que de oeste a este dejará cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones generalizadas, salvo en el tercio este y Baleares, donde no se esperan. Se prevén los mayores acumulados en zonas del oeste del sistema Central, oeste de Galicia, Sanabria y no se descarta en zonas del sudoeste peninsular y vertiente sur de la Cordillera Cantábrica. Serán en forma de nieve en montaña, con una cota de nieve por encima de 1400-1600 metros bajando en el noroeste al final a 1200-1400 m. En Canarias, aunque con incertidumbre, podría verse afectada por la cola del frente que dejará cielos nubosos con lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve y localmente moderadas, sin descartar fuertes, en las más orientales. Probables nieblas persistentes en montañas del oeste peninsular y no se descartan matinales y locales en el tercio este. Temperaturas máximas en descenso en todo el país, salvo en el Mediterráneo, alto Ebro, depresiones del noreste y Guadalquivir donde no se esperan cambios o incluso algún ascenso. Temperaturas mínimas en descenso en el nordeste, más suave en zonas mediterráneas del este y sureste, y en ascenso en el resto que puede ser notable en zonas del sudoeste. En Canarias mínimas sin cambios significativos. Heladas débiles en Pirineos, y aisladas en el resto de zonas de montaña».

Siguiendo con la misma explicación: «En la Península y Baleares, viento moderado de componente sur, menos intenso y variable en el tercio oriental, amainando y girando a oeste en la mitad occidental, con intervalos de fuerte en los litorales gallegos con probables rachas muy fuertes que también se prevén en montañas del tercio norte. Moderado del suroeste en el golfo de Cádiz, flojo del este en Alborán y del suroeste con intervalos de moderado en el resto del Mediterráneo. En Canarias, viento moderado del noroeste tendiendo a componente norte con intervalos de fuerte en zonas expuestas».