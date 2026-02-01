La Seguridad Social está regalando 5 años de cotización a estas personas y el INSS lo ha confirmado

Cuando alguien empieza a echar cuentas para la jubilación, cualquier mes marca la diferencia. No es algo exagerado si tenemos en cuenta que unos meses arriba o abajo pueden suponer perder dinero cada año de pensión o, directamente, retrasar la salida del mercado laboral más tiempo del esperado. Por eso cada vez que aparece una novedad que afecta a la vida laboral de cientos de miles de personas, la noticia corre como la pólvora. Y esta vez no es para mal, sino todo lo contrario ya que existe la posibilidad de que aquellos que en su día hicieron prácticas, sumen ahora hasta 5 años de cotización.

La Seguridad Social ha revisado una norma que llevaba años pendiente y que afectaba a un colectivo olvidado, el de las las personas que realizaron prácticas o becas sin cotizar, especialmente en la universidad, la FP o en programas investigadores. Muchos de ellos trabajaron como cualquier empleado, cumplieron horarios, asumieron tareas y, aun así, ese tiempo jamás contó para la jubilación. El Gobierno ha decidido corregir ese vacío histórico. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, dirigido por Elma Saiz, modificó la normativa en 2024 y abrió por fin la puerta a un cambio importante: permitir que quienes realizaron prácticas no remuneradas o becas antes de 2011 puedan sumar hasta 5 años de cotización a su vida laboral. Es decir, convertir en años cotizados un tiempo que durante décadas quedó en el limbo.

La Seguridad Social está regalando 5 años de cotización a estas personas

La norma no se dirige sólo a estudiantes universitarios, aunque ellos sean uno de los grupos más afectados. La medida abarca un abanico mucho más amplio de personas. Podrán acogerse quienes realizaron prácticas que no cotizaban en aquella época y que encajen en alguno de estos casos:

Prácticas universitarias , tanto si eran obligatorias como si estaban vinculadas a titulaciones propias de la universidad. El abanico incluye grados, másteres y doctorados.

, tanto si eran obligatorias como si estaban vinculadas a titulaciones propias de la universidad. El abanico incluye grados, másteres y doctorados. Prácticas de Formación Profesional siempre que no fueran FP intensiva, es decir, cuando no existía una relación laboral formal.

siempre que no fueran FP intensiva, es decir, cuando no existía una relación laboral formal. Prácticas en enseñanzas artísticas superiores , enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas del sistema educativo.

, enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas del sistema educativo. Personas que participaron en programas de formación de naturaleza investigadora, tanto en España como en el extranjero.

Cabe matizar que aquellos que ya recuperaron hasta dos años de cotización gracias al convenio especial aprobado en 2011 también podrán sumarse a esta nueva regulación. Es decir, no se les excluye por haber accedido antes a parte del beneficio.

Cuántos años pueden sumar y hasta cuándo se puede pedir

El máximo permitido son 5 años, lo que equivale a 1.825 días cotizados. No es una cifra menor. Puede marcar la diferencia entre jubilarse antes o después, evitar coeficientes reductores o incluso acceder a una pensión más alta.

Pero atención no se trata de algo automático. La Seguridad Social no va a revisar expedientes por su cuenta. Es cada persona la que debe solicitar la inclusión de esos años mediante un convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Y además hay un plazo límite que está fijado para el 31 de diciembre de 2028. Después de esa fecha, ya no será posible adherirse a este convenio.

¿Tiene coste?

Muchos se preguntan si este regalo de años de cotización implica pagar una cantidad elevada. La respuesta es que hay un coste, pero no se calcula con las bases actuales, sino con las que estaban vigentes en el momento en el que se realizaron las prácticas.De este modo, la fórmula es la misma que ya se utilizaba en 2011:

Se toma la base mínima de cotización del grupo 7 del Régimen General correspondiente al año en que se hicieron las prácticas.

Sobre esa base, se calcula la cuota a pagar.

a pagar. En la práctica, la Seguridad Social ha estimado que el coste real será de entre 40 y 140 euros por mes cotizado , aproximadamente, para prácticas realizadas entre 1980 y 2006. Esto significa que los importes finales pueden ser muy diferentes según cada caso.

, aproximadamente, para prácticas realizadas entre 1980 y 2006. Esto significa que los importes finales pueden ser muy diferentes según cada caso. Además, la TGSS aplicará después un coeficiente reductor del 0,77 al total calculado. Esa reducción rebaja notablemente la cantidad final a ingresar.

El resultado es que recuperar cinco años completos de cotización, algo que en circunstancias normales sería carísimo, se convierte ahora en una operación relativamente asumible.

Una medida que corrige décadas de vacío legal

El trasfondo de este cambio normativo es sencillo: durante mucho tiempo, miles de estudiantes trabajaron como auténticos empleados sin que ese esfuerzo tuviera reflejo en su vida laboral. Las consecuencias han llegado con el tiempo, cuando esas personas se han acercado a la jubilación y han descubierto que buena parte del trabajo real que hicieron en su juventud no existe para la Seguridad Social. Con esta modificación cada persona que cumpla lo mencionado, podrá decidir si solicita o no la regularización. El plazo es amplio, pero conviene no dejarlo para el final dado la documentación, las solicitudes y los cálculos requieren tiempo.